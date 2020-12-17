Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı - Son Dakika

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı

17.12.2020 11:14

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı Antalya'nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beynin 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beynin 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yanbaş, sağlığına kavuştu.

Alanya'da yaşayan Ümmü Yanbaş isimli vatandaş, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyinde 4.5 santim büyüklüğünde tümör tespit edilen Yanbaş, riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyata alındı. Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan İdiz tarafından ALKÜ'de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Özer sağlığına kavuştu.

"Ameliyat başarılı geçti"

Normal odaya alınarak tedavisi süren Yanbaş'ı ziyaret eden Dr. Hasan İdiz ameliyat süreci hakkında bilgi verdi. Yanbaş'ın son 1 yıldır şiddetli ağrılar çektiğini söyleyen İdiz, "Son bir aydır da denge problemi, yürüyememe, şiddetli baş ağrısı gibi şikayetlerle bize başvurdular. Çekilen beyin tomografisinde beyincik ve beyin sapının köşe dediğimiz alanında tümör tespit edildi. Tümörün bulduğu yer ise riskli bölgede olduğu için incelikle ve ivedilikle hareket ettik. Ameliyat başarılı geçti. Hastamızın genel durumu iyi" dedi.

Korkmuştuk, aşırı riskli olduğu için ama başarılı bir ameliyat geçirdi"

Ümmü Yanbaş'ın oğlu Mustafa Yanbaş, annesinin 7 senedir bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Yanbaş, "Son bir hafta içerisinde şikayetleri daha sık görüldü. Beyinde tümör tespit edildi ve riski bir bölgede olduğunu öğrendik. Açıkçası korkmuştuk, aşırı riskli olduğu için ama başarılı bir ameliyat geçirdi" diye konuştu.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı

araştırma, Antalya, Alanya, Tümör, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 4.5 santim tümör çıktı - Son Dakika


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