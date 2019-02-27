Son Dakika Haberleri: Bas Bariton Shenyang, İş Sanat'ta

Bas Bariton Shenyang, İş Sanat'ta

17 dakika önce

Ünlü bas bariton Shenyang ve Borusan Quartet "Die Winterreise" ile İş Sanat Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Bas Bariton Shenyang, İş Sanat'ta, System.String[]
Ünlü bas bariton Shenyang ve Borusan Quartet "Die Winterreise" ile İş Sanat Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Şangay Operası'nın daimi sanatçısı ünlü bas bariton Shenyang ve Türkiye'nin önemli yaylı dörtlüsü Borusan Quartet, Franz Schubert'in bestelediği "Die Winterreise" eserinin Türkiye prömiyerini 6 Mart'ta yapacak.

Dünya çapında birçok seçkin salonda, saygın toplulukla aynı sahneyi paylaşan sanatçıya, Esen Kıvrak, Özgür Baskın, Efdal Altun ve Çağ Erçağ'dan oluşan Türkiye'nin ödüllü yaylı dörtlüsü Borusan Quartet eşlik edecek.

Köklerinden aldığı müzikal mirası eşsiz bir zenginlikle Batı müziğine aktaran sanatçı, Bach ve Mozart'tan, Rachmaninov ve Mahler'e geniş repertuvarıyla biliniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:41 Kaynak: AA

Borusan Holding, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor

Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu 1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 15:58:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bas Bariton Shenyang, İş Sanat'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]