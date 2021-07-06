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Baş dönmesine ne iyi gelir, neden olur? Ani baş dönmesi belirtileri ve tedavisi - Son Dakika

Baş dönmesine ne iyi gelir, neden olur? Ani baş dönmesi belirtileri ve tedavisi

06.07.2021 14:37
Baş dönmesine ne iyi gelir, neden olur? Ani baş dönmesi belirtileri ve tedavisi, System.String[]

Baş dönmesi, birçok hastalığın hem belirtisi hem de nedenleri arasında gösterilmektedir.

Baş dönmesi, birçok hastalığın hem belirtisi hem de nedenleri arasında gösterilmektedir. Başta tansiyondaki dengesizlikler olmak üzere, vücudun farklı bölümlerinde ortaya çıkan komplikasyonlar, stres, vertigo, göz kararması ve baş dönmesi olarak ortaya çıkar. Beslenme alışkanlıkları, çevresel ve genetik faktörler, kötü alışkanlıklar tetikleyici olabilir. Baş dönmesini önlemenin birçok farklı yöntemi de bulunuyor.

Ani Baş Dönmesi Neden Olur?

Travmalar: Özellikle kafaya ve boyuna alınan darbeler travmatik sonuçlara yol açar. Bazı şiddetli darbeler sonrası baş dönmesi anında yaşanır. Daha az şiddetli travmalarda ise baş dönmesi daha sonrasında da ortaya çıkar. Özellikle ciddi darbelerde kanama olmasa bile mutlaka bir uzmana görünmeli ve röntgen çektirilmelidir.

İlerlemiş enfeksiyon: Vücudun her yerinde görülebilen enfeksiyonlar, kişilerin dengelerini yitirmesine neden olabilir. Bedenin dengesi tamamen alt üst olduğu için ayağa kalkarken ya da ani bir hareket sonrası baş dönmesi yaşanabilir.

Yüksek tansiyon: Hipertansiyon hastalarının sıklıkla yaşadığı durumlardan biri baş dönmesidir. Tansiyon normale döndüğünde bu belirtiler de tamamen ortadan kalkar.

Baş Dönmesinin Diğer Nedenleri

Araba ve deniz tutması: Kendisini yolculuk esnasında araba ve deniz tutan kişilerde mide bulantısı ve baş dönmesi en yaygın rastlanan semptomlar arasında gösterilmektedir.

Kış hastalıkları: Çocuklar ve bünyesi zayıf kişiler grip ve nezle gibi hastalıkları diğerlerine nazaran çok daha ağır atlatmaktadır. Bu da kısa süreli baş dönmelerine sebep olabilir.

Psikolojik etkenler: Stres ve kaygı gibi psikolojik etkenler kişilerin önce ruh ve zihin dengesini yitirmesine neden olur. İlerleyen evrelerde baş dönmesi, halsizlik ve iştahsızlık gibi fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilir.

Bazı ilaçların yan etkileri: Prospektüslerin yan etkiler kısmında "baş dönmesi" uyarısına sıklıkla rastlanmaktadır. Bazı ilaçlar sürekli olarak kullanıldığında geçici baş dönmelerine neden olur.

Baş Dönmesi Belirtileri

Hastaların başı dönmeden önce vücut tarafından gönderilen bazı sinyaller belirti olarak kabul edilmektedir. Vücut tarafından verilen bu alarmlar, kişilerin daha dikkatli ve yavaş hareket etmeleri açısından uyarı niteliği taşımaktadır.

Kulak çınlaması: İç kulak, dengeyi sağlamaktadır. Bu nedenle aniden baş gösteren denge kayıpları en başta kulak ve çevresinde ortaya çıkar. Kulakların çınlaması dışında özellikle hipertansiyon ve vertigo hastalarında kulak akıntısı da meydana gelebilir.

Kusma: Baş dönmesi ile birlikte vücut fire verir, bağışıklık sistemi eski fonksiyonlarını yerine getiremez. Mide bulantısı ve kusma da baş dönmesinden önce ve sonra görülen belirtiler arasında gösterilmektedir.

Göz bebeklerinde büyüme ve küçülme: Göz bebeklerinde ani değişimler ve anormallikler baş dönmesinin bir diğer belirtisidir. Eğer baş dönmesi yapılan müdahalelere rağmen geçmiyorsa mutlaka bir doktora gidilmelidir.

Baş Dönmesine Ne iyi Gelir?

Bal: Kan şekerinin düşmesi sonucu baş dönmesi sıklıkla yaşanmaktadır. Bunun önüne geçmek için eser miktarda bal tüketilebilir. Yenen balların katkısız ve tamamen organik olmasına özen gösterilmelidir. Bal, aynı zamanda baş dönmesine yol açan hastalıkların çok daha kısa süre içerisinde iyileşmesini de olanaklı hale getiriyor.

Kabak çekirdeği: Magnezyum değerleri bakımından oldukça zengin olan kabak çekirdeği, öğün aralarında sıklıkla tüketilebilir. Son derece faydalı olan kabak çekirdeği sürekli başı dönen kişilerin bu yöndeki şikayetlerini de minimum seviyelere çekiyor.

C Vitamini içeren meyveler: Portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveler hem baş ağrısına hem de dönmesine çok iyi geliyor. Bununla birlikte bu üç meyveden daha fazla c vitamini içeren kivi de düzenli aralıklarla tüketilebilir.

Başı dönen kişilerin uzanması ve bir süre istirahat etmesi gerekir.

Baş dönmesine ne iyi gelir, neden olur? Ani baş dönmesi belirtileri ve tedavisi

Hipertansiyon, Otomobil, Genetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Baş dönmesine ne iyi gelir, neden olur? Ani baş dönmesi belirtileri ve tedavisi - Son Dakika Magazin


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