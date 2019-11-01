- Baş: "Kupada buraya kadarmış"

DENİZLİ - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 4-1 mağlup olan İçel İdman Yurdu'nda Teknik Direktör İbrahim Baş, "Sahada gösterilen mücadele eş değer bir mücadeleydi. Kupada buraya kadarmış" dedi.

İçel İdman Yurdu deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren Baş, takım olarak kendilerini iyi ifade edebilme anlamında çok önemli bir maç olduğunu kaydederek, "Çünkü lig statüsü olarak üç gömlek daha 3 kategori daha üstte olan bir ekip ile oynayacaktık. Haddimizi ve yeteneklerimizi dikkatli anlamda kullanarak hareket etmek gerektiğini zaten biliyorduk. Skorla ilgili bir derdimiz yoktu, çünkü iyi oyun iyi mücadele. Ligde de bu güveni bize taşıyabilecek, kendimizi iyi ifade etmek çok önemliydi ama sizlerde şahit oldunuz ki sahada gösterilen mücadele eş değer bir mücadeleydi. Maçın başlangıcındaki 12 dakikalık sürede dikkat ve konsantrasyonumuzu biraz daha dikkatli kullanabilseydik maçın şekli ve şemaili biraz daha farklı olabilirdi. Ben çocukların mücadelelerini gerçekten tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler, kendimizi iyi temsil ettiğimizi ifade edebilirim. Çünkü ortaya sergilediğimiz oyun, mücadeleyi ortaya çıkaran bir oyundu bu anlamda mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yani mağlubiyetten sonra ağıt yakılır tavırlar, ne bileyim farklı eleştirisel bir takım yaklaşımlar bize yakışmaz. Bizim gerçek anlamda ki, ligdeki Mersin İdmanyurdu'nda olan borcumuzu şampiyon olarak ödemek, kupada buraya kadarmış" dedi.