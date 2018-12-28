Bas Pedala Programı İle Farklı Bisiklet Hayatları İzleyiciyle Buluşuyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde başlatılan "Yaya Öncelikli Kampüs" projesi kapsamında Ege Üniversitesi Kampüsü içinde birçok alan yeniden düzenlendi. Yapılan yenileme çalışmalarında kampüs içeresinde 20 bin metrekare alan çimlendirilerek bisiklet yollarının ağları genişletildi. Ege Üniversitesi'nde bisiklet bilincinin oluşturulması amacıyla 4. Nesil Akıllı Bisiklet Projesi olan "UniBike" sistemi ile kampüste öğrencilerin ve personelin ulaşım imkanı kolaylaştı.

Danışmanlığını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın, sunuculuğunu İbrahim Sertaç Kasapları'ın yaptığı "Bas Pedala" programı Ege Üniversitesi'nde bisiklet bilincinin ve yeşil kampüsün oluşturulmasına destek veriyor.

Bas Pedala programı, bir yandan "Dünyanın En Yaşanabilir Kentleri" arasında gösterilen bisiklet dostu şehirleri anlatırken bir yandan da İzmir ve Ege Üniversitesi özelinde bisiklet kullanımını ön plana çıkaran söyleşileri ve faydalı bilgileri ekrana taşıyor. Programın amacı ile ilgili bilgi veren yapımcı ve sunucu Kasaplar, "Ülkemizde bisiklete olan ilgi, özellikle son yıllarda artış göstermekte. Bisiklet kullanımı, yeni çevre ve şehircilik yaklaşımları ile daha da özendiriliyor; ulaşım amaçlı bisiklet yolları inşa edilerek bu alanda bir bilinç ve kültür ilerlemesi hedefleniyor. Bas Pedala programı, herhangi bir gezi programından farklı olarak Türkiye'de bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak program kapsamında hem Dünya kentlerinden hem de İzmir ve Ege Üniversitesi içinden bisikletli yaşam hikâyelerine yer veriyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi TV'de yayınlanan Bas Pedala programı her bölümünde, bisikleti kent içi ulaşımın ayrılmaz bir parçası haline getirmiş olan Avrupa şehirlerinden röportajlar ve insan hikâyelerini barındırıyor. Amsterdam, Kopenhag, Berlin, Paris ve Brüksel şehirlerinde gerçekleştirilmiş onlarca röportaj ve şehir görüntüsü, programı uluslararası bir ölçekte izleme hissi sunuyor. Ayrıca program, Ege Üniversitesi içinde ve İzmir'de bisiklet kullanıcıları ile yapılmış röportaj ve bisikletli yaşam anlatıları ile program yerel boyuta taşınarak asıl hedef kitlesi olan bisiklet severlere yöneltiyor.