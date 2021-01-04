Baş: "Tüketmenin değil üretmenin zamanı" - Son Dakika

Baş: "Tüketmenin değil üretmenin zamanı"

04.01.2021 15:08
Baş:

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Bahadır Baş, "Tüketmenin değil üretmenin zamanı olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Bahadır Baş, "Tüketmenin değil üretmenin zamanı olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.

Bahadır Baş yaptığı açıklamada, "2020 yılı bize tüm dünyaya bir gerçeği öğretmiştir. Çok fazla silahımız yok yaşamak için. Yaşamak için dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Tüketmenin değil üretmenin zamanı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Suyumuza sahip çıkıp doğamızı korumamız gerekiyor. Sağlığımız için 7/24 çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaşanılan pandemi sürecinde en büyük ve vefalı görevi onlar üstlendiler. Yaşamlarını bizim için kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Hepsine ayrı minnettarız. Bir meslek gurubu daha ülke ekonomisi için gövdesini taşın altına koydu. Ülkemizde 600 kişiye yakın mali müşavir korona virüse yakalandı. 60 meslektaşımızı bu süreçte kaybettik. Salgının belgeler ve iletişim aracılığı ile bürolarımızın açık olması ekonominin devam etmesi çarkların dönmesi için önemli aktörlerden birisi olduğumuz için tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ülke için çok değerliyiz ve değer üretmeye tüm meslektaşlarımızla devam ediyoruz. Herkes evinde pandemi döneminde evinde geçirirken bizler bu süreçte çalışarak beyannameleri hazırlayarak göndermek zorunda kaldık. Ülkeye ekonomiye değer katmak için bu meslek gurupları vazgeçilmezdir. 2020 yılı muhasebecilerinde bu ülke için ne kadar önemli olduğunu gösterdi" diye konuştu. - ORDU

Baş: Tüketmenin değil üretmenin zamanı

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Baş: 'Tüketmenin değil üretmenin zamanı' - Son Dakika Ekonomi


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