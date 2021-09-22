Baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün - Son Dakika

Baş Boyun Kanserleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisin yüzde 90 oranında hastalarda iyileşme sağladığını bildirdi.

Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası dolayısıyla Memorial Antalya Hastanesi'nde bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. Özdoğan, kanserle mücadelede Türkiye'nin çok iyi teknolojik tedaviler yaptığını, kaliteli hekimlere sahip olduğunu söyledi.

Kanserle mücadelede toplumun bilinçlenmesine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Özdoğan, bunu başarmaları halinde hastalığı yarı yarıya önleyebileceklerini kaydetti.

Bütün kanserlerde olduğu gibi baş ve boyun kanserlerinde de erken tanının önemine dikkati çeken Özdoğan, "Baş ve boyun kanseri gibi tedavisi zor olan kanser türlerinde erken teşhis ile yüzde 90'ın üzerinde hastalarda iyileşme görüyoruz. En önemli faktörler sigara, alkol ve beslenmedeki dengesizlik, HPV. Yaşamımızdan sigarayı çıkartır, alkolü azaltır ya da hiç kullanmazsak, hijyenimize dikkat edersek HPV'ye karşı aşı olursak, Akdeniz diyeti ile beslenirsek tüm kanserleri ciddi oranda yok edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Baş ve boyun kanserlerinin en önemli belirtilerinin burunda tıkanıklık ve kanama, boyun şişlikleri, ağızda iyileşmeyen yaralar olduğuna işaret eden Özdoğan, Türkiye'de her yıl 8 bin civarında kişiye baş ve boyun kanseri teşhisi konduğunu dile getirdi.

Boynundaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede tükürük bezi kanseri teşhisi konulan Hüsamettin Işık ise erken teşhis sayesinde tedavi ile hayata tutunduğunu dile getirdi.

Gırtlak kanserini yenen Mehmet Daldal ise birkaç yıldır yaşadığı ses kısıklığını önemsemediğini ancak hastaneye kontrol için gittiğinde kanser olduğunu öğrendiğini söyledi. Daldal, yapılan yoğun tedaviler sayesinde hastalığı yendiğini ancak sesini kaybettiğini vurguladı.