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BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ

12.02.2022 11:37
BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ

BAKIRKÖYLÜ Sanatçılar Derneği'nin (BASAD) tarihi binası, protestolar arasında tahliye edildi.

BAKIRKÖYLÜ Sanatçılar Derneği'nin (BASAD) tarihi binası, protestolar arasında tahliye edildi.

BASAD tarafından yıllardır kullanılan tarihi binanın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kütüphane yapılmasına karar verilmesinin ardından mahkeme kararıyla boşaltılması istendi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından derneğe gönderilen tebligatta, binanın 15 gün içinde boşaltılması gerektiği belirtilerek, 2 Şubat'a kadar süre verilmişti. Dernek yöneticilerinin itirazının ardından, binanın tahliyesi için bir haftalık süre daha tanınmıştı. Verilen süre doldu, tahliye işlemleri dün yapıldı. Tahliye işlemleri sırasında dernek binasının önüne çok sayıda polis ekibi de geldi. BASAD üyeleri ise tahliyeye tepki gösterdi.

"MÜNİR ÖZKUL'UN İLK SAHNEYE ÇIKTIĞI YER BOŞALTILIYOR"BASAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek, Türk sanat dünyasının önemli isimlerinin BASAD'ta yetiştiğini vurgulayarak, "Burası Türkiye'nin tek sanatçı fabrikası. Münir Özkul da, Tarık Akan da, Cem Karaca da burada yetişti. Halk evlerinin ruhuyla 500 çocuğun eğitim gördüğü bir sanat kurumu burası. Kapısında MEB tarafından sertifika da veriliyordu. Artık öğretmenlerimiz, personellerimiz ve çocuklarımızla kapıya konuluyoruz. Cem Karaca'nın ilk şarkı söylediği yer boşaltılıyor. Münir Özkul'un ilk sahneye çıktığı yer boşaltılıyor. Hababam Sınıfı kahramanları bu binadan geçti. Burada bir kültür cinayeti işleniyor. Bu çocuklar ne olacak demediler. İşsiz kalacak öğretmenleri düşünmediler. Biz burada nöbet tutmaya devam edeceğiz. Bu binanın sahibi biziz. Siz yetkili olabilirsiniz ama haklı değilsiniz" diye konuştu.

"BURADA 500 ÖĞRENCİ VAR"BASAD Edebiyat Kurulu Başkanı Gülşen Musa Şenderin, binanın boşaltılmasına tepki göstererek, "Kültürümüzü vermek istemiyoruz. Sanat, çocuklarımızın güneşidir"şeklinde konuştu. Sabahattin Taşdöğen "Sonuna kadar direneceğiz. Sanat direnmektir. Sanat ile baş edemezler. Burada 500 öğrenci var. Gücümüz bir yere kadar yetiyor. Biz sanat yapmak istiyoruz siyaset yapmak istemiyoruz"dedi.Ancak tepkiler arasında bina polisin geniş güvenlik önlemleriyle boşaltıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün, 30 Eylül 2021 tarihinde binayı kütüphane yapmak talep ettiği öğrenildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, iddia edildiği gibi tahliyenin  haksız gerekçeler taşımadığını belirtti.

BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ
BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ
BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ
BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ
BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ
BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ
BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ
BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Münir Özkul, Cem Karaca, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BASAD BİNASI PROTESTOLAR ARASINDA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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