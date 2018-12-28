Son Dakika Haberleri: Basaf'tan Yılın Son Sergisi

Basaf'tan Yılın Son Sergisi

1 saat önce

Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BASAF), geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu sergisi açıldı.

Basaf'tan Yılın Son Sergisi, System.String[]
Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BASAF), geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu sergisi açıldı.

Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi Çağdaş Sergi Salonu'ndaki sergi açılışında konuşan dernek başkanı Bahar Özmen, yıl sonu sergisinde dernek üyelerinin 38 eserinin yer aldığını belirterek, "Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı geride bıraktık. Derneğimiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de başarılı projelere imza attı. Kurslarımız bir hayli ilgi gördü, sergilerimiz büyük beğeni topladı. Koskoca bir yıl geçti. 2019 yılının ülkemiz ve bizler için barış, huzur, mutluluk yılı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sergide eseri bulunan tüm üyelere ve davetlilere BASAF tarafından yılbaşı hediyeleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:43 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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