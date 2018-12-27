Basaf'tan Yılsonu Sergisi
1 saat önce
Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BASAF), geleneksel yılsonu sergisi Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Sergi Salonu'nda açıldı.
Balıkesir
Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BASAF), geleneksel yılsonu sergisi Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Sergi Salonu'nda açıldı.
Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Bahar Özmen, yılsonu sergisinde dernek üyelerinin 38 eserinin yer aldığını belirterek, "Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı geride bıraktık. Derneğimiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de başarılı projelere imza attı. Kurslarımız bir hayli ilgi gördü, sergilerimiz büyük beğeni topladı. Koskoca bir yıl geçti. 2019 yılının ülkemiz ve bizler için barış, huzur, mutluluk yılı olmasını diliyorum" dedi.
Konuşmanın ardından yılsonu sergisi açılırken açılışa katılan davetliler eserleri inceledi. Sergide eseri bulunan tüm üyelere ve davetlilere BASAF tarafından yılbaşı hediyeleri armağan edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:17 Kaynak: İHA
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