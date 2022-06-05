Başağa'dan, Libya'da parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin eş zamanlı yapılması çağrısı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisince başbakan seçilen Fethi Başağa, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması çağrısında bulundu.

Başağa liderliğindeki hükümetin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Başağa, Sirte kentinde, Misrata kentinin önde gelenleri ve halkla bir araya geldi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından yapılan "2022 sonu parlamento seçimlerinin yapılması ve hükümetin kurulması" önerisini değerlendiren Başağa, "Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin aynı anda yapılmasını istiyoruz. Bu aşamada sadece parlamento seçimlerinin yapılması ülkeyi felakete sürükler." dedi.

Başağa, "Baştan beri seçimler konusunda demokratik yolu takip ettik, savaşmaya yönelmedik. Libya'da yeniden savaşı kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

İsmini vermediği bazı uluslararası aktörleri Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Yüksek Konseyi arasında uzlaşma sağlanmasını istememekle suçlayan Başağa, bu konuda uluslararası toplumun değil Libya vatandaşlarının rızasını önemsediğini vurguladı.

Başağa, Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Yüksek Konseyinin, hükümete başkanlık edecek yeni bir kişi seçmesi durumunda görevi bırakacağını söyledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 25 Mayıs'ta, 2022 yılının sonunda parlamento seçimlerinin yapılmasını ve bunun için haziran ayında hazırlıklara başlanılmasını önermişti.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.