Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk - Son Dakika

Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk

07.10.2020 10:29

- Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk Başakşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Başakşehir Living Lab, yapılan yatırımlar sayesinde teknoloji kuluçka merkezi haline geldi.

- Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Başakşehir Living Lab, yapılan yatırımlar sayesinde teknoloji kuluçka merkezi haline geldi. İnovasyon ve girişimcilik alanında hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan teknoloji merkezi, genç beyinlerin bilime olan merakını her geçen artırıyor.

Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab'de çalışmalarını sürdüren 19 yaşındaki Berke Dabağ, Başakşehir'den Mars'a uzanan hayalini anlattı. "Türkiye'nin ne eksiği varsa ben çözmeliyim" diyerek Mars için geliştirdiği insansız gezegen keşif aracı ile NASA'nın açtığı proje yarışmasında finale kalan Dabağ, şimdi kurmuş olduğu şirkette teknoloji üretiyor.

"Her gece uzayı düşledim"

Bilime olan merakının gece uzaya bakıp yıldızları düşleyerek başladığını söyleyen Dabağ, "Her gece uzaya nasıl gidebilirim diye düşünüyordum. Bilime olan merakım teknolojiye de yansıdı. Bilgisayar oyunlarını güncelleyerek ve farklı bir versiyonlarını ortaya koyarak teknoloji macerama başladım. Dijital pazarlama alanında kendimi geliştirdim. 16 yaşımda Microsoft'un geleceğe yön ve şekil verebilecek üniversite öğrencilerine staj imkanı sunacağını öğrendim. Ancak program üniversite öğrencilerine yönelikti. Ben lise öğrencisi olmama rağmen programa başvurdum. Bin 500 başvuru arasında ilk 100'e girerek programa katılma hakkı kazandım ve 1 aylık staj yaptım. O bir aylık sürede kendimi ciddi anlamda geliştirdim" dedi.

Microsoft'tan Mars'a uzanan hayal

Microsoft'taki stajın ardından proje geliştirmeye karar verdiğini belirten Dabağ, "Uzay hayalimin bir diğer tarafını da Mars oluşturuyordu. 2017 yılında NASA, Mars'ta yeni bir yaşam oluşturmak için çeşitli projeler yürütüyordu. Bu projeler aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansı tarafından da destekleniyordu. Burada çalışmalıyım diyerek insansız gezegen keşif aracı yapmaya karar verdim. Yapabilirsek bir roket de yapalım ve bu aracı uzaya kendi imkanlarımızla gönderelim istedik ve kolları sıvadık. Liseden 3 arkadaşımı yanıma alarak Başakşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Living Lab'e başvuruda bulundum. Hayalimdeki projeyi anlattım ve bana destek vereceklerini gerekli tüm çalışmaları burada yapabileceğimi söylediler" ifadesini kullandı.

20 kişilik ekip kurdu

Arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlardan dolayı ulusal bir ekip kurmaya karar veren Dabağ, "Ekip arkadaşlarım ayrıldığı için yeni bir ekip kurmaya karar verdim. İlk olarak NASA'da çalışan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ile iletişim kurdum. Kendisi bana destek vereceğini, ekip kurma çağrımı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşacağını söyledi. Mesajımın paylaşılmasının ardından Türkiye'nin 6 farklı ilinden 20 kişilik bir ekip oluşturdum. Ekibimizde her alanda kendini geliştirmiş arkadaşlarımız bulunuyordu. Bu bilgi birikimini birbirimize aktarmak için 'bilenler bilmeyenlere öğretsin' metodunu geliştirdik. Mekanik bilenler mekanik, yazılım bilenler yazılım alanında diğer arkadaşlara yardımcı oldu" diye konuştu.

İlk 30'a girerek finale kaldı

Yeni kurulan ekip ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Dabağ konuşmasına şöyle devam etti: "Projemiz için 100 bin dolarlık bir ödeneğe ihtiyacımız vardı. Bunun 50 bin dolarını çeşitli sponsorlar aracılığıyla topladık. Projenin belli bir kısmını yaptık ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından desteklenen Mars yarışmasına katıldık. Ülkemizin uluslararası alanda söz sahibi olmasını istedik. 100'den fazla başvurunun yapıldığı yarışmada ilk 30'a girerek finale kaldık. Projemizin bilgisayar üzerindeki çizimleri tamamlandı. Ancak finansal alanda destek bulamadığımız için bilgisayar üzerindeki çalışmalarına ağırlık verdik ve çalışmalara devam ediyoruz."

Finansal sıkıntıları çözmek için yeni bir şirket kurarak teknoloji üretmeye başladıklarını anlatan genç girişimci, "Ülkemize döviz getirelim ve kazandığımız parayı uzay alanındaki yatırımlarımıza harcayalım istedik. Kurmuş olduğumuz ileri teknoloji şirketimizde yapay zeka üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Bunların başında kamera aracılığıyla sizin nereye baktığınızı, yaşınızı cinsiyetinizi ortalama olarak tahmin eden bir yazılım. Bunu reklamcılık alanında ve billboardlarda kullanmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehir Living lab'in Mars serüvenine büyük katkı sağladığını söyleyen Berke Dabağ, merkezdeki elektronik laboratuvarlar sayesinde elde edemeyecekleri teknolojiyi belediyenin gençlere hazır olarak sunduğunu ifade etti.

Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk
Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Microsoft, Mars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başahşehir Lıvıng Lab'den Mars'a yolculuk - Son Dakika

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