Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! - Son Dakika

Sabah'ın haberine göre savcılık, Can Göktuğ Boz hakkında, soruşturmaya devam etme kararı aldı. Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise, katil zanlısının iki üniversite okumasını ve zanlının 'hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım' yönündeki açıklamaları oldu. Öte yandan Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi. İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, zanlıdan şikayetçi oldu.

AVUKAT ANNENİN GEREKÇESİ

Genç kadının canice hayattan koparılması kılıçların nasıl bu kadar kolay temin edilebildiği başta olmak üzere birçok tartışmayı beraberinde getirirken, bir diğer tartışmanın fitilini de Can Göktuğ Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun yaptığı savunma ateşledi.

Anne Yomralıoğlu Sulh Ceza Hakimliği'nde oğlunu 'akıl sağlığı yerinde olmadığı' şeklinde savunarak, "Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntılarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu nedenle gözlem altına alınıp tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Sanığın bir diğer avukatı da savcılıkta, cinayetin soğukkanlılıkla işlendiğini söyledi ancak öldürmenin ne demek olduğunu bilmediğini öne sürdü. "Ağır psikolojik tedavi görmüştür. Cezai ehliyeti olmadığı aşikardır. Gözlem altına alınsın" diye ekledi.

KATİL: SAĞLIKLIYIM

Habere göre bu iddiaları bizzat Can Göktuğ Boz yalanladı. Özel bir üniversitede mühendislik ve Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü okuyan Boz, yıllar önce uyuşturucu kullandığı için 17 gün yatılı olarak tedavi gördüğünü, yine aynı yıllarda unutkanlık için de ilaçla tedavi aldığını belirterek, "En son 2016'da tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım bulunmamaktadır" dedi.

Savcılık şüpheli Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatının akıl sağlığının tespit edilmesi için bulundukları talebi reddetti. En önemli gerekçenin de Boz'un annesi ve avukatını inkar eder ifadesi ve eğitim alabilecek düzeyde akli dengesinin yerinde olması olarak nitelendirildi.