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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde - Son Dakika

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde

15.11.2021 23:58

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice öldüren katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un ne kadar caza alacağı psikolojik durumuyla ilgili yazılacak raporla belli olacak. Buna göre Boz için 3 farklı ihtimal söz konusu.

Ataşehir'de geçtiğimiz 9 Kasım günü Can Göktuğ Boz isimli şahıs, Ankara'dan gelen hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla saldırarak öldürmüştü. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda katil zanlısının evinin duvarlarında ilginç yazılar tespit edilirken, komşuları ise şahısın gece gündüz bağırdığını ve çocukları da kılıçla "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiğini belirtti.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
Başak Cengiz

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Katil zanlısı Can Göktuğ Boz ise ifadesinde evden birini öldürmek için dışarı çıktığını anlatırken, annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu, "14 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor. 2 senedir de tedaviyi reddediyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığını gözlemledim. Gözlem altına alınıp, tedavi olmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Zanlı olayın ardından 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve aynı zamanda da 'Silahla tehdit' suçlamalarıyla tutuklandı.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
Can Göktuğ Boz

ÜÇ İHTİMAL VAR

A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'nun haberine göre katil zanlısı Can Göktuğ Boz için 3 ihtimal var.

Annesinin psikolojik tedaviyi reddettiğini söylediği Boz'un durumu incelenecek. Zanlının gerçekten psikolojik sorunlarını olup olmadığı kontrol edilecek. Zanlı bir klinikte gözlemlenecek. Zanlının davranışları ve uyku düzenleri 3 hafta boyunca doktorlar tarafından kontrol edilecek ve bir rapor yazılacak.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde

"CEZAİ SORUMLULUĞU TAM"

Üç farklı ibare kullanılabilir; Bunlardan bir tanesi 'Cezai sorumluluğu tam' ifadesi. Eğer raporda kullanılırsa kişi aldığı cezayı aynı şekilde alacak.

"CEZAİ SORUMLULUĞU AZALTILMIŞ"

Diğer bir ifade ise 'Ceza sorumluluğu azaltılmış' denilebilir. Yani bir kişinin evet psikolojik sorunları var ama ileri seviyede değil aldığı cezanın 6'da 1'i alabilecek.

"AĞIR DERECEDE AKIL SAĞLIĞI VAR"

Eğer ifadede 'Ağır derecede akıl sağlığı hastalığı var' denilirse de 'kişinin ceza sorumluluğu yoktur' ifadesi kullanılacak.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde

Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Akin Nas: Katilleri beslemesinler acliktan gebersinler turk adaleti cok adaletsiz hic bir caydirici korkutucu ceza verilmiyor boyle insanlari kör testereyle kesmek gerek yada millet linc etsin kisasa kisas olmali niye kadin katillerini besliyorlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Harun Tanışık: insanlar delirdi ama bu suçu örtmemeli. deli ise devlet yada aile sorumlu olmalı yazık değilmi milletin çocuğuna devleti yönetenler ne işe yarıyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde - Son Dakika
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