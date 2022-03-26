Başak Cengiz'in acılı annesi: "Kızım sırf savunmasız ve kadın olduğu için hayattan koparıldı" - Son Dakika
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Başak Cengiz'in acılı annesi: "Kızım sırf savunmasız ve kadın olduğu için hayattan koparıldı"

26.03.2022 00:57
Başak Cengiz'in acılı annesi: "Kızım sırf savunmasız ve kadın olduğu için hayattan koparıldı"

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü.

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Duruşmadan sonra açıklama yapan Başak Cengiz'in acılı annesi, kızının sırf savunmasız ve kadın olduğu için hayattan koparıldığını söyleyerek, "Eninde sonunda hak adaleti bulacak. Bir ay geç olsun, bizi yıldıramaz. Adaleti yanıltamaz. İnşallah o gün kadınlara müjdem olacak. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine fırsat verilmeyecek. Öyle bir karar çıkacak ki örnek karar olacak" dedi.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Başak Cengiz'in ailesi duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yaptı.

"Zalimce planını gerçekleştirdi"

Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Evladımızın ikinci duruşması görüldü. Başak Cengiz o kadar yürekli bir kızdı ki kalbi harman yeri gibiydi. O harmanda iyilik, emek, alın teri, bir dilim ekmeği paylaşmanın huzuru vardı. Tırnaklarıyla kazıyarak geldiği başarılı bir mesleği vardı. Zalim, zalimce planlar çizerek planını gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Acılı anne, "Başak Cengiz hiçbir şeyden habersiz o gün gururla, başarıyla yaptığı projeyi teslim etmenin sevinci ve gururuyla, kalbinde sevdasıyla, elindeki hedefleriyle vatanının güvenilir bildiği kaldırımında yürürken, zalim aylarca, yıllarca yaptığı planla zamanını kendi seçiyor. Yerini kendi seçiyor. Kılıcını kendi seçiyor. Kadın oluşunu kendi seçiyor. Kahpece arkadan hedefine ulaşıyor. Başak Cengiz öyle duyarlı bir evlattı ki yüreğinde herkese yetecek kadar iyilikleri vardı. O kadar duyarlıydı. Orman yangınları olsun, hayvana eziyet olsun. Özellikle kadın katliamlarında her zaman kaleme aldığı sözleri vardır" dedi.

"Sırf savunmasız ve kadın oluşu yüzünden hayattan koparıldı"

Başak Cengiz'in kadın katliamlarına ilişkin paylaşımlar yaptığını, son paylaşımında, 'Kadınlara şiddette dur demenin yeri ve zamanı yoktur' dediğini anlatan anne, "Böyle yürekli bir yavrumdu. Eninde sonunda hak adaleti bulacak. Bir ay geç olsun, bizi yıldıramaz. Adaleti yanıltamaz. İnşallah o gün kadınlara müjdem olacak. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine fırsat verilmeyecek. Öyle bir karar çıkacak ki örnek karar olacak. Bunun için hepinizin bugün olduğu gibi arkamızda durmanız lazım. Bu bizden çıktı, bu dünyanın davası. Vatanımın davası. Bu kadınların davası. Sırf savunmasız ve kadın oluşu yüzünden hayattan koparılmasana duyarsız olmayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başak Cengiz'in acılı annesi: 'Kızım sırf savunmasız ve kadın olduğu için hayattan koparıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Cengiz'in acılı annesi: "Kızım sırf savunmasız ve kadın olduğu için hayattan koparıldı" - Son Dakika
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