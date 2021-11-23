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Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak! - Son Dakika

Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!

23.11.2021 10:31
Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!

İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) adı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi.

İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen, Başak Cengiz'in adı, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi.

Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!

Resmi Gazete, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak! - Son Dakika


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