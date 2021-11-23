Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi.

Son Dakika › 3. Sayfa › Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak! - Son Dakika

Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura

Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim