BAŞAK CENGİZ'İN AİLESİ DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI - Son Dakika

ATAŞEHİR'de sokak ortasında samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin Cengiz ailesi ilk duruşmanın ardından basın açıklaması yaptı. Anne Beyhan Cengiz, 'Mimar Başak Cengiz Türkiye'nin evladı. Türkiye adaletine inanıyorum ilk günden beri. Ben acının, sabrın, özlemin çok ağır olduğu bir imtihandayım" dedi.

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz (27) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Boz, savunmasında şizofreni hastası olduğunu, kendisine şeytanın o gün birini öldürmesini fısıldadığını iddia etti.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz ise mahkeme başkanına 'Hiç acımadan tanımadığı birinin zalimce, sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı talep ediyorum. Burada acımıza rağmen size olan saygımızdan dolayı sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Türkiye'de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size" dedi.

Müşteki avukatı ise sanığın emniyette, savcılıkta ve hakimlikte böyle savunma yapmadığını hatırlatarak sanığın savunmasının ezberletildiğini iddia etti. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'TÜRK ADALETİNE İNANIYORUM İLK GÜNDEN BERİ'

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan anne Beyhan Cengiz, 'Mimar Başak Cengiz Türkiye'nin evladı. Türkiye adaletine inanıyorum ilk günden beri. Ben acının, sabrın, özlemin çok ağır olduğu bir imtihandayım. Suçluya nasıl 'Dur' denileceğini, suçsuz Başak Cengiz'i nasıl savunacaklarını vatanlarına gösterecekler. Dünyayı inletecekler, vatanları onları ayakta alkışlayacak. Zalim, Başak Cengiz suçsuzken bu cezayı ona layık gördü. Peki kendisi suçlu, cezası ne olmalı' Vicdanı olan insanlara sesleniyorum. Türkiye'de vicdanı olan insanlar çok. Başak'ın kanı yerde kalmayacak. 'Canım böyle istiyor' diyerek can alması elbet karşılığını bulacak" şeklinde konuştu.

'BU YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN TUTUN ELLERİMDEN'

Anne Cengiz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: 'Başak Cengiz Türkiye'nin evladı oldu. Ben taş değilim, yavrumu süzgeç yapmış. Bunun cezası çok ağır olmalı. Başak, yavrum, meleğim sen rahat uyu. Senin bayrağını havada taşıyacağım. Kanımın son damlasına kadar. İnanın, yavrumun kılıçtan korktuğunun, ailesinin yüreğine düşen ateşin, sevdiklerinin tek bir damla yaşın bile karşılığı olamaz. Yavrum Allah'ın rahmetine kavuştu. Başak Cengiz Türkiye'yi öyle bir temsil edecek, başka hiçbir kadına zarar verilmeyecek. Sanık kadın olduğu için seçtiğini beyan etmiş. Kılıç almış. Bu plan değil de nedir' Burası yangın yeri. Daimi yangın olmaz. Bu yangını söndürmek için tutun ellerimden"

AĞABEY CENGİZ: 'BAŞAK ZATEN BİZDEN ÇIKTI TÜM TÜRKİYE'NİN KIZI OLDU'

Ağabey Fatih Cengiz ise 'Annemin de şuandaki duygusallığının sebebi birinci duruşmada, daha önce annemin görmediği ve bilmediği bazı detaylar vardı. Bu detaylarla ilgili görüntüler, yazışma, iddianame vesaire anneme okundu ve gördü o yüzden çok duygusal. Herkesten Allah razı olsun. Başak zaten bizden çıktı tüm Türkiye'nin kızı oldu herkese çok teşekkür ederim" dedi.

BABA CENGİZ: 'EN AĞIR CEZAYI ALMASI LAZIM'

Baba Avni Cengiz ilk duruşmanın çok zor geçtiğini belirterek 'Başak'ın iddianamesi, kameralar bize çok ağır geldi. Vahşice çocuğu defalarca öldürmüş yani. Şimdi de kendine deli muamelesi yapıyor. Tabi avukatları da var, neyini savunuyorlarsa onu da bilemiyoruz da. İnşallah en ağır cezayı alması lazım. Bu insanlar hep Ankara'dan geldi, onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SANIĞIN SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK HAREKETİ ÇOK AÇIK

Aile avukatı Mustafa Tırtır ise 'Sanık emniyette, savcılıkta ve sulh ceza hakimliğinde daha önce ifade verdi. Bu ifadelerinde bugünkü anlattığı hikayenin hiçbirini anlatmadı. Bugün duruşmada şeytan tarafından tehdit edildiğini, bundan dolayı fiili gerçekleştirdiğini beyan etti. Sanık suçtan kurtulmaya yönelik olarak bu şekilde beyanda bulundu ama biraz önce belirttiğim gibi daha önce 3 ayrı yerde tamamen bambaşka şeyler anlatmıştı. Dolayısıyla sanığın artık suçtan kurtulmaya yönelik hareket ettiği çok açık ve net" diye konuştu.

'Yargılamanın adil bir şekilde yürütüldüğünü düşünüyoruz" diyen Tırtır, 25 Mart'ta verilecek kararı beklediklerini vurguladı.