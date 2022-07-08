Başak Cengiz'in ailesinin buruk bayramı - Son Dakika
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Başak Cengiz'in ailesinin buruk bayramı

08.07.2022 14:13
Başak Cengiz'in ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da kaldırımda yürürken samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz'in ailesi, Kurban Bayramı arifesinde kızlarının Ankara'daki mezarı başında dua etti.

İstanbul'da kaldırımda yürürken samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz'in ailesi, Kurban Bayramı arifesinde kızlarının Ankara'daki mezarı başında dua etti. Ailenin, mezar taşına "Benim gidişim tohumun toprağa düşmesi gibi. Tohumlar filiz açıp can bulacak." ifadesini yazdırması dikkati çekti.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüdüğü esnada, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in ailesi, Karşıyaka Mezarlığı'na gelerek arife gününde kabrini ziyaret etti.

Cengiz ailesi, yakınları, genç kadının nişanlısı Mahir Mızrak ve sevenleri ile Başak Cengiz için dua etti, Kur'an-ı Kerim okuttu.

Çiçeklerle donatılan mimar Cengiz'in mezar taşına, "Benim gidişim tohumun toprağa düşmesi gibi. Tohumlar filiz açıp can bulacak." ve "Adınla yeşerecek iyilikler herkeste. Rahat uyu yattığın yerde. Bir gün buluşacağız cennette." ifadeleri yazdırıldı.

"Bu kanunların çıkması gözyaşlarına boğdu"

Anne Beyhan Cengiz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne lanet okuduklarını, giden her can için içlerinin parçalandığını söyledi.

Cengiz, şöyle konuştu:

"Ahlak yoksunu, hayat dersi almamış, Allah'ın verdiği canı almayı kendinde hak gören bir zalim zafer kazandığını düşünmesin. Sanmasın ki benim yavruma acı verdi, Rabbim ona acı çektirmez. Biz acının sessiz çığlıyla bugüne kadar her zaman şunu dedik; 'Yavrum ahirete gitti gelmeyecek.'

Evlatlarımızı korumak için kanunlar çıksın çok istedim. Çünkü Başak Cengiz'in kadın katliamına hassasiyeti vardı. Zalimler için cezaların ağırlaştırılmasını, buna Başak Cengiz'in vesile olmasını gözlerim dolu izledim. Bu kanunların çıkması gözyaşlarına boğdu. Yavrum Başak, başardın. Kadına yönelik şiddet için bir şeyler yapacaktın, yaptın. Bu çok büyük bir adım, elbette ki yeterli değil."

"Acımız sonsuza kadar devam edecek"

Bir talebinin daha olduğunu dile getiren Cengiz, çocuklara ana okulundan üniversite bitimine kadar ahlak ve tevhid derslerinin verilmesini istediğini ifade etti.

İyiliğin mükafatının olacağının, kötülüğün de cezasız kalmayacağının öğretilmesi gerektiğini, ailede ve okulda yeterli eğitimin verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Cengiz, "Eğitimle bunu desteklememiz gerekiyor. Alimlerimiz ve bilim adamlarımızın bu konuda yoğunlaşmasını, bu soruna çözüm getirilmesini istiyorum." dedi.

Acılarının ilk gününden bugüne kadar alevi hiç sönmeyen bir tarlanın içinde olduklarını anlatan Cengiz, "Ateşten gömlek sırtımızda. Bu tarladan sabır göstererek Allah'ın rızasını kazanmak için çıkmaya çaba gösteriyoruz. Rabbim, bizleri doğru yolundan ayırmasın. Elbette ki o sınavı versek bile bu acımız sonsuza kadar bizle devam edecek." diye konuştu.

Cengiz, devletin yanlarında olduğunu, kızı adına atılan adımların hiçbirini unutmayacaklarını dile getirdi.

Başak Cengiz'i Türkiye'nin sevdiğini, kendisinin de ülkenin evlatlarını sevdiğini belirten Cengiz, mücadelesinin Türkiye'deki tüm evlatlar için olduğunu aktardı.

Anne Beyhan Cengiz, kızının nişanlısı Mahir Mızrak ve ailesine de acılı günlerinde yanlarında oldukları için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başak Cengiz'in ailesinin buruk bayramı - Son Dakika

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