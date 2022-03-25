Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi sanık avukatına seslendi: Sen neyin peşindesin? - Son Dakika

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Olaydan sonra hakkında Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Boz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun da okunacağı duruşmadan önce Cengiz'in ailesi basın açıklaması yaptı.

"AVUKAT SEN NEYİN PEŞİNDESİN"

Gerçek Gündem'in haberine göre, yaptığı açıklamada Boz'un avukatına seslenen anne Beyhan Cengiz, en ağır cezayı almasını istedi. Beyhan Cengiz şöyle konuştu:

"Zalimin avukatına seslenmek istiyorum. Kendi ailesi avukat olduğu halde savunmuyorlar, her şey ortada diyor annesi. Hiç tanımadığı birine zalimce kıyan, yavruma kıyan kişinin gereken cezayı alması lazım. Kendi katılmadı duruşmaya, suçlu olduğunu görüyor. Avukatı, sen neyin peşindesin? Alacağın para, şöhret peşinde olduğunu dünya görüyor. Çabaların boşuna. Ben bu davada zalimlerin öyle bir ceza almasını istiyorum ki. Adalet yerine gelmeli, tam gelmeli. Zalimler elini kolunu sallayarak çıkamamalı."

"AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Başak Cengiz'le evlilik hazırlığı yapan nişanlısı Mahir Mızrak da duruşmada aileyi yalnız bırakmadı. Duruşmadan önce konuşan Mızrak, sanık Boz'un akli dengesinin yerinde olduğunu bir önceki duruşmada gördüğünü ifade ederek, "Suçsuz yere katledildi. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Karşı taraf kılıfına uydurmaya çalışıyor ama ben ilk davada da içerdeydim. Akıl sağlığının yerinde olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Bu dava olmasa da bir dahaki duruşma karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporların geldiğini, dolayısıyla sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti.