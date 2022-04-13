Başak Cengiz'in ismi bir sokağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Başak Cengiz'in ismi bir sokağa verildi

13.04.2022 12:02
Başak Cengiz'in ismi bir sokağa verildi

Ataşehir'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz'in adı, katledildiği sokağa verildi.

Ataşehir'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz'in adı, katledildiği sokağa verildi. Ataşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen Barbaros Mahallesi'ndeki Karanfil Sokağı'nın isminin "Başak Cengiz Sokak" olarak değiştirilmesi teklifi, İBB Meclisi'nde onaylandı.

Eğitim için Ankara'dan Ataşehir'e gelen ve 9 Kasım 2021'de Ataşehir Karanfil Sokak'ta hain bir saldırı sonucu katledilen Mimar Başak Cengiz'in ismi, öldürüldüğü sokağa verildi.

Meclis 1. Başkan Vekili Kudret Arslan Başkanlığı'nda gerçekleşen 7 Şubat 2022 tarihli Ataşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Ataşehir'deki sokağa Başak Cengiz'in adının verilmesi teklif kararı hiç komisyona gitmeden oy birliğiyle karara bağlandı.

Ataşehir Belediye Meclisi onaylanan bu teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sundu. Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda, 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda 12 Nisan Salı günü gerçekleşen Nisan Ayı İBB Meclisi Toplantısı'nda da oy birliğiyle kabul edildi.

Başak Cengiz'in uğradığı hain saldırının, tüm Türkiye gibi kendilerini de derinden üzdüğünü söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Genç yaşta hayattan koparılan 28 yaşındaki Başak Cengiz'in isminin sokağa verilmesi teklifi, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Ülkemizde yüzlerce kadın maalesef katlediliyor. Tek bir kadının dahi katledilmeyeceği güne kadar var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimizi derinden sarsan kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum" dedi.

(Cem Güney Kılıç/ İHA)

YORUMLAR
500
Başak Cengiz'in adı Ataşehir'deki sokağa verildi Başak Cengiz'in adı Ataşehir'deki sokağa verildi Ataşehir'de airbag hırsızları iş başında yakalandı Ataşehir'de airbag hırsızları iş başında yakalandı İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

istanbul büyükşehir belediyesi, Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başak Cengiz'in ismi bir sokağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:06 O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:21:26. #1.13#
SON DAKİKA: Başak Cengiz'in ismi bir sokağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement