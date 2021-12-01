BAŞAK CENGİZ'IN İSMİ MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEYE VERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'un Ataşehir ilçesinde uğradığı samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in (28) adı, mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi. Törende konuşan Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Daha ne güzel projelere imza atacaktı. Ne yazık ki kalemini kırdılar. Zalim cani, kıydı yavruma" dedi.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan tören öncesi, Başak Cengiz'in bitirme projesinin sergilendiği alan gezildi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende Cengiz'in fotoğraf ve videolarından oluşan film izlendi. Bu sırada Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz ve salondakiler, duygusal anlar yaşadı.

'DAVAMI EMİN ELLERE TESLİM ETTİM'

Törende gözleri dolarak konuşan Beyhan Cengiz, kızının adının mezun olduğu fakülteye verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şunu anladım, koskoca bir aileye sahip olmuşum. Bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu güzel ilçeye defalarca geldim. Her yerini gezdim. Güzel anılarda boğuldum, kalbim sızladı. Kıymetlim, balım Başak, girdiği sınavları tırnaklarıyla kazıdı. Çizdiği projeleri, yaptığı maketleri, 5 yıl boyunca aldığı eğitimi başarıyla bitirerek, gururla evine döndü. Evde de devam etti, bir sürü kursa gitti. Daha ne güzel projelere imza atacaktı. Ne yazık ki kalemini kırdılar. Zalim cani, kıydı yavruma. Şunu söyleyebilirim; devlet arkamızda, halk yanımızda olduğu sürece aşılmaz dağlar aşılır, geçilmez yollar geçilir. Yeter ki birlik olalım. Davamı emin ellere teslim ettim. Herkes titizlikle görevinde, şu kadarcık şüphem yok. Hain, cezasını alacak. Rektörümüze, kızımın başarısında emeği olan öğretmenlerine, arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Başak'ımı sakın unutmayın" dedi.

Cengiz'in adını yaşatmanın, kendileri için bir vazife olduğunu belirten Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise, "Senatomuzun kararı, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle mimarlık fakültemize Başak Cengiz'in adı verildi. Hayırlı olsun" diye konuştu.

'İSMİ ARTIK SEMBOLLEŞECEK'

Cengiz'in adının mezun olduğu fakülteye verilerek yaşatılacağını belirten Karabük Valisi Fuat Gürel de, "Bu şehirde, Karabük'te, Safranbolu'da Başak Cengiz ismi artık sembolleşecek. Ülkemizde insanlarının yüreğinde bir acı olarak hissediyoruz. Hepimiz bu acıyı paylaşıyoruz. Safranbolu ve Karabük, bundan sonra Başak Cengiz ismini yüreğinde taşıyacak. Hem de ailesini ailesi olarak bilecek" ifadelerini kullandı.

Tören, 'Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' yazılı tabelanın açılması ile sona erdi.