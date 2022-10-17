BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ'DAN 'HAKARET' ŞİKAYETİ - Son Dakika
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BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ'DAN 'HAKARET' ŞİKAYETİ

17.10.2022 14:53
BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ'DAN 'HAKARET' ŞİKAYETİ

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yorumlara karşı 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu.

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yorumlara karşı 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Can Göktuğ Boz'a yönelik yapılan yorumlarda "hakaret" suçunun oluşmadığı ve genel ifadeler olduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi.

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Can Göktuğ Boz'a verilen ceza İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Boz ise sosyal medya üzerinde yapılan yorumlarda kendisine "hakaret" edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.  Boz'un şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda savcılık, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için hakaret edilen muhatabın belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerektiği kaydetti. Hakaret içerikli olduğu iddia edilen paylaşımların genel ifadeler içerdiği ve müştekiyi kastettiğine dair bir delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ'DAN 'HAKARET' ŞİKAYETİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ CAN GÖKTUĞ BOZ'DAN 'HAKARET' ŞİKAYETİ - Son Dakika
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