Başak Çokkeskin, Hopi Dijital Pazarlama Direktörü oldu

Başak Çokkeskin, Hopi Dijital Pazarlama Direktörü olarak göreve başladı.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, Hopi'de dijital pazarlama ve reklam modelleri iş alanlarından sorumlu olarak görev yapacak olan Çokkeskin, Consumer Business'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı çalışacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Çokkeskin, üniversite eğitiminin son 2 senesinde Mercedes Benz'de SAP kurulum projesinde yer aldı.

Mezun olduktan sonra, VW Ticari Araçlar, Arçelik ve Avon şirketlerinde proje yönetimi ve pazarlama bölümlerinde çalıştı.

Uzun yıllar Turkcell'de Ticari Pazarlama ve Segment Yöneticisi olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde Tek Turkcell, Yerelleşme, Pazarlama Segment Yönetimi Organizasyonu gibi büyük projelerde yer aldı. Kariyerine son olarak Sefamerve'de İş Geliştirme, Yurtdışı Operasyonlar ve Dijital Pazarlama Direktörü olarak devam eden Çokkeskin, sohbet tabanlı alışveriş deneyimini Türk kullanıcılarla tanıştıran, WhatsApp Business üzerinden sipariş ve Mastercard iş birliği ile güvenli ödeme projelerini yürüttü.