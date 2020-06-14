Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı - Son Dakika

Başlatılan soruşturmada M.V., gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya 'da gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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