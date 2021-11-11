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Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi

11.11.2021 23:01

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a, öğretmenlik yaptığı dönemde "gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı" iddiasıyla 2018 yılında açılan davada 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Başak Demirtaş'ın yargılandığı sahte sağlık raporu davasıyla ilgili kararını verdi. 3 Mart 2018 yılında açılan dava Başak Demirtaş'ın sahte sağlık raporu alarak öğretmen olarak görev yaptığı okula gitmediği öne sürülmüştü.

HEM DOKTOR HEM DE BAŞAK DEMİRTAŞ CEZA ALDI

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Başak Demirtaş ve raporu düzenleyen Dr. R. B., 2'şer yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

AVUKATLAR KARAR İTİRAZ EDECEK

Kararın ardından açıklama yapan Demirtaş'ın avukatları, durumun bir tarih hatasından kaynaklandığını, cezanın bu basit hataya rağmen verildiğini bildirdi. Avukatlar, karara itiraz edeceklerini de açıkladı.

"O DÖNEMDE KARNINDAKİ BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ"

Avukatların açıklamasında, Başak Demirtaş'ın söz konusu dönemde ağır sağlık sorunları yaşadığı, karnındaki bebeğini yitirdiği belirtilerek, 4, 12, 16, 23, 25, 28 ve 30 Kasım ile 7 ve 9 Aralık'ta hastanede muayene edilerek tedavi gördüğü, bu tarihlerin ikisinde operasyon geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, tedavisinin uzun süreceğinin anlaşılması üzerine, yerine bir başka öğretmenin görevlendirilmesi ve öğrencilerinin mağdur olmamasının sağlanması için 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında kendi isteğiyle ücretsiz izne ayrıldığı belirtildi.

"RAPOR TARİHİ HATALI YAZILMIŞ"

Açıklamada, şu bilgiye yer verildi: "Başak Demirtaş, sağlık sorunları devam ediyorken 11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Kayapınar Aile Sağlık Merkezi'ne giderek muayene olmuş, hakkında beş günlük sağlık raporu düzenlenmiştir. Ancak kendisine verilen ve onun tarafından da görev yaptığı okula sunulan rapor nüshasında, raporun düzenlenme tarihi hatalı bir şekilde, 14 Aralık 2015 olarak yazılmıştır.

"ASLINI GÖRMEDEN KARAR VERİLDİ"

Bu hatanın ortaya çıkması için aile sağlık merkezinin poliklinik kayıt defterinin incelenmesi yeterlidir. Nitekim, mahkeme dosyasında bulunan poliklinik kayıt defterinin fotokopisinde, Başak Demirtaş'ın 11 Aralık 2015 tarihinde muayene olup rapor aldığı sabittir. Bu açık gerçeğin teyit edilmesi için mahkeme, poliklinik defterinin aslının getirilerek incelenmesi yönünde karar vermiş ancak poliklinik kayıt defterinin aslı mahkemeye gönderilmemiştir. Bu yetmezmiş gibi mahkeme de gerçek tarihin yazılı olduğu kayıt defterinin aslını görmeden karar vermiştir.

Gerçekler ortadayken Başak Demirtaş'a böyle bir yargılama sonucunda ceza verilmesi açık bir hukuksuzluk, büyük bir haksızlıktır. Kararın, Başak Demirtaş'ın gündeme geldiği ve hedef alındığı bugünlerde çıkması tesadüf değildir, kolektif bir cezalandırma anlayışını içeren anlayışın ürünüdür. Tüm bu duruma rağmen hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Kararın, Bölge Adliye Mahkemesi'nde bozulacağı ve adaletin yerini bulacağı yönündeki inancımızı koruyoruz."

Başak Demirtaş'a Rapor davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
Başak Demirtaş'a Rapor davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi

Başak Demirtaş, Diyarbakır, Mahkeme, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başak Demirtaş'a 'Rapor' davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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