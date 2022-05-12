Başak Demirtaş: "Siyasi Yollarla Yenemedikleri Herkesi, Siyaset ve Hukuk Dışı Yollarla Yenmeye Çalışıyorlar. Seninleyim Canan" - Son Dakika
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Başak Demirtaş: "Siyasi Yollarla Yenemedikleri Herkesi, Siyaset ve Hukuk Dışı Yollarla Yenmeye Çalışıyorlar. Seninleyim Canan"

12.05.2022 22:31
Başak Demirtaş: "Siyasi Yollarla Yenemedikleri Herkesi, Siyaset ve Hukuk Dışı Yollarla Yenmeye Çalışıyorlar. Seninleyim Canan"

Başak Demirtaş, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkûmiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. Demirtaş, “Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan” açıklamasını yaptı.

Başak Demirtaş, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkümiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. Demirtaş, "Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan" açıklamasını yaptı.

Halen cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş; Yargıtay'ın, Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. Başak Demirtaş'ın, Kaftancıoğlu'na destek için sosyal medyadan yayınladığı mesaj şöyle:

"Siyasi yollarla yenemedikleri herkesi, siyaset ve hukuk dışı yollarla yenmeye çalışıyorlar. Bunu başarıp başaramayacakları bizlere bağlı. İnanıyorum ki başaramayacaklar! Seninleyim Canan."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Başak Demirtaş, Yargıtay, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Başak Demirtaş: 'Siyasi Yollarla Yenemedikleri Herkesi, Siyaset ve Hukuk Dışı Yollarla Yenmeye Çalışıyorlar. Seninleyim Canan' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Demirtaş: "Siyasi Yollarla Yenemedikleri Herkesi, Siyaset ve Hukuk Dışı Yollarla Yenmeye Çalışıyorlar. Seninleyim Canan" - Son Dakika
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