Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki? - Son Dakika

Edirne F Tipi Cezaevi'nde yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunun HDP'nin eski Eş Genel Başanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü etiketleyerek "Önümüz Kurban Bayramı. Bayram görüşü yine yok. Her şey normalleşirken cezaevleri görüşleri neden normalleşmiyor?" notuyla video paylaştı.

Başak Demirtaş, Twitter'dan yayımladığı videoda şunları kaydetti:

"KAPALI GÖRÜŞ HAKKINI BİLE KULLANAMIYORUZ"

"Hepimizin bildiği gibi, bir süre önce salgın tedbirleri büyük oranda kaldırıldı ve normalleşmeye geçildi. Geçildi ama cezaevlerindeki görüş koşulları salgın döneminde olduğu gibi, aynen devam ediyor. Normalde, pandemi öncesi her hafta olan kapalı görüş hakkını bile kullanamıyoruz. Mesela bu Temmuz ayı içerisinde sadece toplamda iki defa kapalı görüş yapabileceğiz.

"BAYRAM VESİLESİYLE EK TELEFON HAKKI BİLE TANINMADI"

Normalde bayramlarda ek açık görüş olurdu. Oysa ki bu bayramda yine olmayacak. Bırakın açık görüşü, kapalı görüş bile yok. Bayram vesilesiyle ek telefon hakkı bile tanınmadı. Maalesef cezaevlerine bayram gelmiyor.

"KİME NE ZARARI OLABİLİR Kİ?"

Oysa ki Adalet Bakanı bundan tam 13 ay önce, kısa sürede görüntülü görüşme yapılabileceğini söylemişti. Buradan Adalet Bakanı'na sormak istiyorum: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki? Cezaevlerinde normalleşme ne zaman başlayacak?"