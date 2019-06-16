Son Dakika Haberleri: Başak Dizer'in babası, Bursa'da toprağa verildi
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Başak Dizer'in babası, Bursa'da toprağa verildi

28 dakika önce

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stil danışmanı Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Başak Dizer'in babası, Bursa'da toprağa verildi, System.String[]


OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stil danışmanı Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Stil danışmanı Başak Dizer'in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Ali Cengiz Dizer, dün hayatını kaybetti. Ali Cengiz Dizer için Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başak Dizer ve oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Dizer ailesi ile yakınları katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un, ayakta durmakta güçlük çeken eşi Başak Dizer'in cenaze töreni boyunca yanından ayrılmadığı görüldü. Ali Cengiz Dizer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:41 Kaynak: DHA
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in babası, Bursa'da toprağa verildi Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası

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