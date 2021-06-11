Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 'tatlı' bir iddia ortaya atılmıştı.

44 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu iddia edilmişti.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Başak Dizer Tatlıtuğ, yaptığı açıklamayla hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi. (Stil Okyanusu)