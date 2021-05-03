Başak Dizer Tatlıtuğ'dan o soruya net yanıt! 'Kötü sona izin vermem' - Son Dakika

Başak Dizer Tatlıtuğ'dan o soruya net yanıt! 'Kötü sona izin vermem'

03.05.2021 08:01
Başak Dizer Tatlıtuğ'dan o soruya net yanıt! 'Kötü sona izin vermem', System.String[]

? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?Kayıtsızlık tabii. Aşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

Kayıtsızlık tabii. Aşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla "mış gibi" yapıyorsundur (Gülüyor).

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?

- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.

? Gündoğumu mu günbatımı mı?

Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.

? Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?

Valla ikisi de beni hiç rahatsız etmez. Zaten az yiyen ve az konuşan bir tipim. Sofrada öyle biri iyi bile olur.

? Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Tek başıma... Sorunlarımı anlatarak rahatlayamıyorum. Paylaşınca sorunlar daha da büyür bende. Mutluluklarımı paylaşma taraftarıyım diyelim.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?

Altta yatan niyet önemli tabii ama yalan yalandır benim için.

? Affetmek mi, unutmak mı?

Affetmek ve hemen unutmak. Çünkü böyle hayat daha hafif, daha kolay. Bu duygular bana sadece ve sadece zarar verir, artık onun bilincindeyim.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Kötü bitmesi olmaz ya. Kötü son, melankoli bana göre değil. Ben o kötü sonu bir şekilde iyiye döndürürüm (Gülüyor).

En, en, en sonda ne var?

? Hatır için çiğ tavuk: Yenir mi, yenmez mi?

Hatır, rica için değil ama bir konuda önemli bir yardımım olacaksa her şeyi yerim.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Her zaman geleceğe. Uzaya, paralel evrene, kozmoza başka gezegenlere... Çok merak ediyorum: En, en, en sonda ne var?

? Twitter mı, Instagram mı?

- Twitter. Çok fazla bilgi mevcut. Bilgi, veri, fikir toplamayı çok seviyorum.

? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Külkedisi yahu adı üstünde. Öbürü prenses.

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabaha bırakmak mı?

Mottom şu: Geceden planla, sabah uygula.

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Dolambaçlı (Gülüyor). Kırılmasın, gücenmesin. Çünkü sorun bende derim.

? Mantık mı içgüdü mü?

Hep mantık. E çünkü Koç burcuyum.

? Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?

Babam. Benim fikir, karar, mantık, akıl yanım.

? 20 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?

20 yaşıma dönüp ve her güzel şeyi tekrar yaşamayı tercih ederim.

KÜÇÜK KEYİFLER

Ne tavla bilirim ne satranç... Ben kağıtçıyım!

? İstanbul'un... Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?

Her zaman Avrupa Yakası. Çünkü işim bu tarafta ve trafik canavarı kurbanı olmak istemiyorum.

? Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz'ın Anadolu Yakası'nın mı Avrupa Yakası'nın mı?

Şehrimizin her yeri güzel ama güneşin batışı için buyurunuz sizi Anadolu tarafına alayım isterseniz...

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Kırmızı etten çok kolay vazgeçerim. Ohoo o, benim vejetaryen olup 6 ay bütün etlerden vazgeçmişliğim var.

? İmkan olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

Bütün sporları yapabilmek o kadar isterdim ki... Spor kadar güzel hobi mi var? Dört mevsim aktif, dinamik, sağlıklı!

? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

Tekne benim tarzım bir tatil değil. Arkadaşımınki olsa daha iyi. Kısa ve öz.

? Tavla mı, satranç mı?

Ne tavla bilirim ne satranç. Merakım da olmadı. Ben kağıtçıyım!

? Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

Bursalıya böyle soru sorulur mu ya? Gazetecilik hatası. Pas geçiyorum.

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Deniz-kum-güneş. Çünkü hepi topu senede üç-dört ay. Az olan hep değerlidir.

? Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Bak yemeği çok beğenmiş olsam bile o köfteler hep çaktırmadan köpeğe gider. Net.

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?

Onda ne var canım? Kulaklık takar, bir yağmur sesi koyar, mis gibi uyurum.

? Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

Şikayet etmem. Ne zor soru! Galibe hafifçe hareketlerle uyanmasını beklerim.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

Film.

? Bodrum mu Çeşme mi?

Çeşme.

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

Marilyn.

? İstanbul'un: Kokuları mı sesleri mi?

Kokuları.

POPÜLER ŞEYLER

Bir adet Filiz ve yanına bir adet Tarık

? Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Cem Yılmaz daha zekice güldürüyor ya, o çok hoşuma gidiyor.

? Yeşilçam'dan: Türkan ŞorayFiliz Akın mı?

- Filiz Akın'ın filmleri çoğunlukla daha renkli ve eğlenceli.

? Peki Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?

Bir adet Filiz Akın ve yanına bir adet Tarık Akan.

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,

Ajda mı?

Ajda. Çünkü onu dinlemek beni pozitif hissettiriyor.

? Cem KaracaBarış Manço mu?

- Barış Manço en favorim. Zamanında bütün kasetlerini baştan sona ezberlemiştim. Çünkü çok zekice yazmış şarkılarını.

Başak Dizer Tatlıtuğ'dan o soruya net yanıt! 'Kötü sona izin vermem'

Cep Telefonu, Filiz Akın, Medya, PTT, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Başak Dizer Tatlıtuğ'dan o soruya net yanıt! 'Kötü sona izin vermem' - Son Dakika Magazin


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