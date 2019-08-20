Son Dakika Haberleri: Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda
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Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda

1 saat önce

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Başak Eraydın, ABD'li rakibi Asia Muhammad'e 2-0 mağlup oldu.

Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda, System.String[]
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Başak Eraydın, ABD'li rakibi Asia Muhammad'e 2-0 mağlup oldu.
New York'ta düzenlenen turnuvanın ilk eleme turunda, dünya sıralamasında 255. basamakta bulunan 25 yaşındaki Başak Eraydın, dünya 284 numarası 28 yaşındaki ABD'li Asia Muhammad ile karşılaştı.
Rakibine 1 saat 24 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan Başak, turnuvaya ilk turda veda etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:02 Kaynak: AA
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