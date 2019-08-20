Son Dakika Haberleri: Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda
Son Dakika Spor Haber

Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda

13 dakika önce

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Başak Eraydın, ABD'li rakibi Asia Muhammad'e 2-0 mağlup oldu.

Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda, System.String[]
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Başak Eraydın, ABD'li rakibi Asia Muhammad'e 2-0 mağlup oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın ilk eleme turunda, dünya sıralamasında 255. basamakta bulunan 25 yaşındaki Başak Eraydın, dünya 284 numarası 28 yaşındaki ABD'li Asia Muhammad ile karşılaştı.

Rakibine 1 saat 24 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan Başak, turnuvaya ilk turda veda etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Tenis, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum
Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 21:23:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]