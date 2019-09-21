Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyon oldu

Romanya'nın Arad kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Trofeul Ilie Nastase turnuvasında 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Başak-Andreea ikilisi finalde ev sahibi ülkeden Oana Gavrila-Andreea Amalia Rosca çiftiyle karşılaştı.



Toprak kortta düzenlenen organizasyonda Başak-Andreea tandemi 38 dakika sonunda rakiplerini 6-0, 6-1'lik setlerle rahat geçerek, rakiplerine yalnızca 12 puan şansı tanıdıkları karşılaşma sonucunda şampiyonluğa ulaştı.



Profesyonel kariyerinin 16'ncı çiftler zaferine ulaşan Eraydın, bu galibiyetle 25K seviyesindeki 3'üncü şampiyonluğunu kucakladı.