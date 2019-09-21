Son Dakika Haberleri: Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyon oldu
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Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyon oldu

1 saat önce

Romanya'nın Arad kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Trofeul Ilie Nastase turnuvasında 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Başak-Andreea ikilisi finalde ev sahibi ülkeden Oana Gavrila-Andreea Amalia Rosca çiftiyle karşılaştı.

Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyon oldu, System.String[]

Romanya'nın Arad kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Trofeul Ilie Nastase turnuvasında 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Başak-Andreea ikilisi finalde ev sahibi ülkeden Oana Gavrila-Andreea Amalia Rosca çiftiyle karşılaştı.


Toprak kortta düzenlenen organizasyonda Başak-Andreea tandemi 38 dakika sonunda rakiplerini 6-0, 6-1'lik setlerle rahat geçerek, rakiplerine yalnızca 12 puan şansı tanıdıkları karşılaşma sonucunda şampiyonluğa ulaştı.


Profesyonel kariyerinin 16'ncı çiftler zaferine ulaşan Eraydın, bu galibiyetle 25K seviyesindeki 3'üncü şampiyonluğunu kucakladı.

Romanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:30 
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