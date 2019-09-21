Son Dakika Haberleri: Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı
Son Dakika Spor Haber

Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı

1 saat önce

Milli tenisçi Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Romanya'da düzenlenen Trofeul Ilie Nastase Turnuvası'nda Rumen partneri Andreea Mitu'yla çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı, System.String[]

Milli tenisçi Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Romanya'da düzenlenen Trofeul Ilie Nastase Turnuvası'nda Rumen partneri Andreea Mitu'yla çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın Arad kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, Başak ve Rumen partnerinin finalde Romanya'dan Oana Gavrila-Andreea Amalia Rosca ikilisiyle karşılaştığı belirtildi.

Başak ve Mitu çiftinin, rakiplerini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı kaydedildi.

Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sesi Görenler Milli Takımı Romanya'yı yendi, yarı finale yükseldi
Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus kazandı Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Oyuna devam edemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 22:53:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]