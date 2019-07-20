Son Dakika Haberleri: Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt dışı turlardan indirimli faydalanacak
Son Dakika Güncel Haber

Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt dışı turlardan indirimli faydalanacak

33 dakika önce

Aydın Özel Başak Koleji ile Aydın'da faaliyet gösteren özel bir tur firması arasında protokol imzalandı.

Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt dışı turlardan indirimli faydalanacak, System.String[]
Aydın Özel Başak Koleji ile Aydın'da faaliyet gösteren özel bir tur firması arasında protokol imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Aydın Fibar Tur Firma Kurucusu Fırat Barışık katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.

Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli bir yıl boyunca Fibar Tur firmasının sağladığı yurt içi günübirlik/konaklamalı tur hizmetlerinden yüzde 15, yurt dışı tur hizmetlerinden özel indirimli olarak faydalanabilecek.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın imza töreninde "Fibar Tur Aydın menşeili ve başarılı bir firma, halihazırda zaman zaman okul gezilerinde, bireysel turlarda Başak Ailesinin kullandığı ve güvendiği bir tur firması. Dolayısıyla bu firma ile işbirliğimizi protokole dökmek bizim için mutluluk verici. Fibar Tur ekibine ve Başak Ailesine hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Fibar Tur Kurucusu Fırat Barışık ise yaptığı konuşmada, "Başak Eğitim Hizmetleri çalışmaktan keyif aldığımız ve uzun yıllar birlikte çalışmak istediğimiz özel bir kurum bizim için. Gerek yönetim gerekse çalışan personel ile yürüttüğümüz işlerde sağlanan özenli işbirlikleri için teşekkür ediyorum, daha güzel çalışmalarda birlikte yol almak dileğiyle, protokolümüz hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı. - AYDIN
Aydın Özel, Fırat, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Datça'daki orman yangınına 1 milyon liralık tazminat davası Türkücü Aydın Aydın sahneye başına geçirdiği plastik şişeyle çıktı Afrodisyas'ın "İstiklal Caddesi" gün yüzüne çıkarılıyor Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 15:55:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt dışı turlardan indirimli faydalanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]