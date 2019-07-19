Son Dakika Haberleri: Başak Koleji hizmet sözleşmelerine bir yenisini daha ekledi
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Başak Koleji hizmet sözleşmelerine bir yenisini daha ekledi

2 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Eğitim Hizmetleri, kurumsal işbirlikleri kapsamında özel bir otomotiv firmasıyla hizmet sözleşmesi imzaladı.

Başak Koleji hizmet sözleşmelerine bir yenisini daha ekledi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Eğitim Hizmetleri, kurumsal işbirlikleri kapsamında özel bir otomotiv firmasıyla hizmet sözleşmesi imzaladı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve firma yetkilisi Özkan Başar, Pazarlama Müdürü Penbe Güdümgen katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.

Protokole göre; Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli Surtaş firması tarafından sağlanan hizmetlerden, 0-3 yaş araçlarda parçada ve işçilikte yüzde 15, 3 yaş üstü araçlarda parçada yüzde 20, 3 yaş üstü araçlarda işçilikte yüzde 15, poliçe komisyonu üzerinden yüzde 10 indirim (zorunlu sigorta poliçeleri- dask, trafik, mesleki sorumluluk hariç) oranından faydalanacak. Ayrıca Başak Koleji velileri ve personeline özel, her araç bakımında motor koruma ve ücretsiz check up hediye edilecek.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın, imza töreninde; "Bugün Aydın Surtaş firmasıyla güzel bir işbirliği için bir araya geldik. Velilerimizden, öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan oluşan Başak Ailesi için pek çok farklı sektörden alanında uzman firmayla karşılıklı anlaşmaya dayalı protokoller yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Başak ailesinin her bir bireyi bizim için önemli, hem Surtaş firmasına hem de öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm çalışanlarımızla Başak Ailesine bu sözleşmelerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Firma yetkilisi Özkan Başar ise, yaptığı konuşmada, "Başak Koleji ile böyle bir iş birliğinin içinde olmaktan mutluyuz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
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