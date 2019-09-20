Son Dakika Haberleri: Başak Koleji iki firma ile daha protokol imzaladı
Son Dakika Güncel Haber

Başak Koleji iki firma ile daha protokol imzaladı

1 saat önce

Aydın Başak Koleji hizmet sözleşmelerine iki yeni firma daha ekledi.

Başak Koleji iki firma ile daha protokol imzaladı, System.String[]

Aydın Başak Koleji hizmet sözleşmelerine iki yeni firma daha ekledi.


Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Alfemo Mobilya Aydın Firma Kurucusu Mustafa Yazıcı ve 4 Ses Müzik ve Dans Merkezi Firma Kurucusu Serap Solak'ın katılımıyla gerçekleşen 2 imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.


Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri ve personeli bir yıl boyunca Alfemo Mobilya hizmet ve satışlarından, kurumun kendi kampanyalarına ek yüzde 15, 4 Ses Müzik ve Dans Merkezi hizmetlerinden de yine, yüzde 15 indirimli olarak faydalanacak.


Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın frmalar ile imzalanan protokolle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın'ın önde gelen firmaları ile Başak Ailemizin üyelerine özel iş birliklerine imza attık. Aile üyelerimizin bütçesine katkı sağlamak amacıyla imzaladığımız protokollerle farklı yüzdeliklerde indirimleri Başak Kart'ta topladık. Bu 2 yeni protokolümüzün de Alfemo Mobilya Aydın Şubesine, 4 Ses Müzik, Dans Merkezi'ne ve Başak Ailesine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Murat Erat, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Fatih Bulut'un menajeri, kurallara aykırı davrandığı için şarkıcıya dava açtı
Verimli arı sezonuna teşekkür için şükür duasına çıkan arıcılar, arıların saldırısına uğradı Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başak Koleji iki firma ile daha protokol imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]