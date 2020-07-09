Başak Koleji imzaladığı protokol ile öğrencilerine yeni nesil hizmet sunacak - Son Dakika

Başak Koleji imzaladığı protokol ile öğrencilerine yeni nesil hizmet sunacak

Başak Koleji uygulamaya koyacağı yeni projesi ile öğrencilerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak bir konsepti okul kampusu içinde hayata geçiriyor.

Başak Koleji uygulamaya koyacağı yeni projesi ile öğrencilerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak bir konsepti okul kampusu içinde hayata geçiriyor.

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Yeni neslin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun, öğrencilerin dinlenme, eğlenme ve kaliteli vakit geçirme olanaklarına sahip olacakları bir konsepti okul kampusu içerisinde hayata geçirmeye hazırlanan Başak Koleji Anadolu Lisesi, Yemen Kahvesi ile uzun süreli bir protokole imza attı. Son 3 yıldır Aydın yerelinde birçok firmayla karşılıklı fayda sağlayıcı protokollere imzasını atan Başak Koleji, bu kez de önümüzdeki döneme eksiksiz hazırlanan Anadolu Lisesi özelinde, öğrencilerin yeme-içme, sohbet etme, ders çalışma gibi faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri kapsamlı ve uzun süreli bir anlaşmaya imza attı. Yeni nesil öğrenci fikirlerine yoğunlaşarak yaptığımız araştırmalar sonucu planlanan bu konsept, 2020-2021 eğitim, öğretim döneminden itibaren, öğrenim gören öğrencilere eşsiz bir deneyim sağlayacak.


"Öğrenci bütçesini sarsmayacak"


İşletmenin ürün yelpazesinin yaklaşık yüzde 70'inin yer alacağı Başak Koleji Anadolu Lisesi kantin ve yemekhanesi, zengin menüsü ve uygun fiyatlandırması ile de dikkat çekiyor. İşletmeci Şerife Çelik yaptığı açıklamada "Başak Koleji ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada ürünlerin kalitesinden ödün vermemenin yanında, öğrenci bütçesini de göz önünde bulundurduk. Hali hazırda sunduğumuz ürünlerin yüzde 70'i, oldukça uygun bir fiyatlandırma Başak Koleji'nde yer alacak. Bizi heyecanlandıran bu protokol ile Başak ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor ve anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.


"Yeni nesil kahve içerek ders çalışmayı seviyor"


Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın, "Yaptığımız araştırmalara göre yeni nesil gençlerimiz eski tarz kantin anlayışını artık benimsemiyor. Siz de gözlemlemişsinizdir; bazı markaların kahve zincirlerinde, öğrenciler kişisel kahve zevkine özel aldığı kahve çeşitleriyle kulaklığını takarak ders çalışıyor. Günümüzde, eğitim sadece sırada ve sınıfta gerçekleşmiyor. Yeme-içme konusunda damak tadına uygun ürünlerle mutlu olan ve yaşam standardına uygun ortamlarda kendini daha iyi hisseden, ifade eden ve akademik başarısı da bu oranda yükselen bir nesilden bahsediyoruz. Bu anlaşmayla; bu neslin tarzına, ihtiyaçlarına uygun fonksiyonda ve albenide bir çalışma yaptık. Yemen Kahvesi ile bu yolda birlikte olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Tüm öğrencilerimize ve Başak Ailesi'ne hayırlı olmasını diliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - AYDIN

Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başak Koleji imzaladığı protokol ile öğrencilerine yeni nesil hizmet sunacak - Son Dakika
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