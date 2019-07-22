Son Dakika Haberleri: Başak Koleji kurumsal iş birliğine devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Başak Koleji kurumsal iş birliğine devam ediyor

2 saat önce

Aydın Özel Başak Koleji ile pırlanta satışı yapan bir firmanın Aydın Şubesi arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.

Başak Koleji kurumsal iş birliğine devam ediyor, System.String[]
Aydın Özel Başak Koleji ile pırlanta satışı yapan bir firmanın Aydın Şubesi arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Blue Diamond Aydın Şubesi Kurucusu Yağmur Çevik Aka katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti.

İmzalanan protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri ve çalışanları için firmanın Aydın Şubesi tarafından sunulacak ürün satışlarında yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak. Pırlanta kategorisi ürünlerinde geçerli olacak indirim altın kategorisini kapsamayacak.

Aydın Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın imza töreninde yaptığı konuşmada, "Velilerimiz ve çalışanlarımız için farklı bir sektörle daha kurumsal işbirliğimizi gerçekleştirdik. Çünkü Başak Ailesi üyelerimiz en değerlilerimiz. Blue Diamond ekibine ve Başak Ailesine hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Firmanın Aydın Şubesi Kurucusu Yağmur Çevik Aka ise "Protokolün tüm Başak Ailesine hayırlı olmasını diliyoruz, Başak Koleji ile işbirliği halinde olmak bizim için mutluluk verici" dedi. - AYDIN
Değerli Taş, Aydın Özel, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sergey Çemezov: Türkiye ile iş birliğini genişletmeye hazırız Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı Eljif Elmas gidiyor, Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:05:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başak Koleji kurumsal iş birliğine devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]