Başak Koleji kurumsal iş birliğine devam ediyor

Personna Psikoloji Danışma Merkezi, Pa.Ce Events, Nil Kuru Temizleme firmaları ile Aydın Özel Başak Koleji arasında protokol imzalandı.



Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol ve Pa.Ce Events Kurucusu Ceren Paksoy, Personna Psikoloji Danışma Merkezi Kurucusu Anıl Şen, Nil Kuru Temizleme Firma Kurucusu Hatice Gümüştaş katılımıyla gerçekleşen imza törenleri Özel Başak Koleji'nde gerçekleşti. Aydın Başak Koleji öğrencileri, velileri ve çalışanları bir yıl boyunca, firma hizmetlerinden yüzde 15 ve yüzde 20 oranlarında faydalanacak.



Üyelik anlaşmalarına bağlı olarak Başak Ailesi üyeleri, Personna Psikoloji Danışma Merkezinin danışmanlık hizmetlerinden yüzde 20, Pa.Ce Events Organizasyon hizmetlerinden yüzde 20, Nil Kuru Temizleme ürün ve hizmetlerinden yüzde 15 oranlarında indirimli olarak faydalanacak.



Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin AKYOL imza töreninde yaptığı konuşmada "Kurumsal işbirliklerimizi tüm sektörlerden gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Velilerimiz ve çalışanlarımız için üç farklı sektörle daha kurumsal işbirliğimizi gerçekleştirdik. Çünkü Başak Ailesi üyelerimiz en değerlilerimiz. Ailemizin bütçesine ve halihazırda çalıştığımız, önceden veli veya öğrencimiz olan, güvenerek yönlendirdiğimiz bu firmalara katkı sağlıyor olmak bizi mutlu ediyor. İlgisi, ihtiyacı veya katılım isteği olan velilerimizin ve çalışanlarımızın faydalanmasını önemsiyoruz. Protokolümüz Personna, Pa.Ce Events ve Nil Kuru Temizleme firmalarına ve Başak Ailesine hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN