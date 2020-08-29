Başak Koleji'nden, eğitime önemli katkı - Son Dakika

Başak Koleji'nden, eğitime önemli katkı

Kovid-19 pandemisi sonrasında dijitalleşen eğitim sistemi üzerine harekete geçen Başak Koleji, düzenledikleri basın toplantısı ile yeni nesil dijital eğitim platformu olan TalesON'u tanıttı.

Başak Koleji'nden, eğitime önemli katkı, System.String[]

Kovid-19 pandemisi sonrasında dijitalleşen eğitim sistemi üzerine harekete geçen Başak Koleji, düzenledikleri basın toplantısı ile yeni nesil dijital eğitim platformu olan TalesON'u tanıttı. Pandemi döneminden bu yana online eğitim konusunda hızlı çözümleri ile adından söz ettiren Başak Koleji, Türkiye'nin en kapsamlı yeni nesil eğitim platformu "TalesON" ile eğitimde ulusal çapta bir çözüm merkezi haline gelecek.

Okulların kapanması kararının ardından 16 Mart tarihinde var olan altyapısal hazırlıkları ile sanal sınıf uygulamalarını tüm kurumlardan önce başlatan Başak Koleji hazırladığı TalesON platformu ile sadece kendi öğrencilerine değil, tüm Türkiye öğrencilerine başarılı ve verimli bir eğitim dönemi sunmaya hazırlanıyor. İki yıldır devam eden akademik içerik ve teknik altyapı hazırlıklarını sürekli olarak güncel tutan Başak Koleji, Tales Bilim Yayınları kitapları ile entegre TalesON platformu ile yeni döneme güçlü ve hazır bir giriş yapıyor.

Öğrenciler, her an kendi öğretmenlerinden ders dinleyebilecek

Kişiselleştirilmiş eğitim modellemelerine uygun hazırlanan platform, binden fazla özel ders niteliğinde konu anlatım videosu, 10 bin sayfadan fazla ders notu, 40 binden fazla sorudan oluşan yaprak test, 75 adet deneme sınavını içermektedir. Anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm ana branş derslerinde Başak Koleji öğrencilerinin diledikleri an kendi öğretmenlerinin anlatımı ile ders işleyebilmesini sağlayan sistem, yıl süresince çeşitli aksaklıklar sonucu dersini kaçıran veya konuyu tekrar etme ihtiyacı hisseden öğrencilerin yardımına koşuyor. Yapay Zeka sayesinde öğrencilerin yapamadıkları ve zorlandıkları konuları tekrar etmesini sağlıyor ve aynı konulardan onları tekrar tekrar değerlendirmeye tabi tutuyor. Sistem aynı zamanda yüzlerce kitap ile dijital kütüphanesini de içinde barındırıyor.

"Eğitimin Geleceğine Yatırım"

İki yıldır devam eden altyapı çalışmaları neticesinde yaklaşık 200 kişilik devasa bir ekip ve 5 milyona yakın yatırımla sistemi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın; "Eğitim için yaptığımız her yatırımdan mutluluk duyduk, çünkü eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Hazırladığımız platformun nitelik ve kapsamına güveniyoruz. Bugünün çocukları yarının mühendisi, doktoru, öğretmeni, girişimcisi; dolayısıyla 'Kesintisiz Eğitim' felsefesini büyük bir vurguyla savunuyor ve bu platform ile başta kendi okulumuzdaki, kendi ilimizdeki çocuklar olmak üzere tüm Türkiye'deki çocuklarımıza yeni nesil eğitimi götürmek istiyoruz" dedi.

"Kişiselleştirilmiş eğitim hakim olacak"

Eğitim 4.0 dönüşümü ile her zaman her yerden sınıfsız öğrenme ve kişiselleştirilmiş eğitimin hakim olacağının altını çizen Ayaydın; "Bu eğitimin amacı, sorgulayabilen, önceki bilgilerle ilişkilendirme yapabilen, proje bazlı problem çözme yeteneği gelişmiş, muhakeme gücü yüksek, analiz yapabilen bireyler yetiştirmektir. Dolayısıyla bu platformu Eğitim 4.0 Yeni Nesil Dijital Eğitim Platformu olarak adlandırmamız doğru olacaktır. Eğitimde çok daha ileri bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Başak Koleji Öğrencilerine Ücretsiz Sunacak"

TalesON sisteminin 21 Eylül itibariyle hayata geçirileceğini ifade eden Başak Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Nail Ergun ve Başak Koleji Ortaokul Müdürü Ferdi Karakaş'ın ise Başak Koleji'nde anaokulundan 12. Sınıfa kadar tüm sınıflardan öğrenciler, sistemden ücretsiz olarak yararlanabileceğini belirtti.

"Eğitim 4.0 Fikri Önemli"

Ortaya koydukları çalışmadan gurur duyduklarını ifade eden Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol; "Burada bizleri görüyorsunuz ancak yaklaşık 200 kişilik bir ekiple bu çalışmayı tamamladık. Dolayısıyla her birine emekleri için buradan da tek tek teşekkür etmek istiyorum. Alp Beyin de belirttiği gibi Eğitimde 4.0 anlayışı burada önemli. Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan ve kısaca 'Endüstri 4.0' olarak bilinen teknolojik gelişmelerin insan hayatına getirdiği yenilikleri her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimidir. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Yani Endüstri 4.0'ın insan gücünü Eğitim 4.0 hazırlayacaktır. Bu anlamda hedefimiz; TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınavlarda ülkemizi ilk 5'te görmek ve Endüstri 4.0'ın insanlarını yetiştirmektir. Türkiye'nin her yaş grubuna hitap eden tek dijital eğitim platformuyla karşınızdayız. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başak Koleji'nden, eğitime önemli katkı - Son Dakika

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