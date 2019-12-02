Son Dakika Haberleri: Başak Parlak: Galiba susma hakkımı kullanacağım
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Başak Parlak: Galiba susma hakkımı kullanacağım

6 saat önce

Flaşların patlamasıyla panik yapan Parlak, "Arkadaşlar bu akşam, bu muhabbet olmasa olur mu. Çünkü eve gidiyoruz, çünkü geç oldu" dedi.

Başak Parlak: Galiba susma hakkımı kullanacağım, System.String[]

Flaşların patlamasıyla panik yapan Parlak, "Arkadaşlar bu akşam, bu muhabbet olmasa olur mu. Çünkü eve gidiyoruz, çünkü geç oldu" dedi.


Oyuncu, "Başak hanım yanınızdaki beyefendi kim" sorusuna, "Galiba susma hakkımı kullanacağım, lütfen başka bir zaman konuşalım çok geç oldu. Arkadaşıma bir şey sormayın daha her şey çok yeni" diye yanıt verdi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:40 
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