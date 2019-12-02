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Başak Parlak: Galiba susma hakkımı kullanacağım
6 saat önce
Flaşların patlamasıyla panik yapan Parlak, "Arkadaşlar bu akşam, bu muhabbet olmasa olur mu. Çünkü eve gidiyoruz, çünkü geç oldu" dedi.
Flaşların patlamasıyla panik yapan Parlak, "Arkadaşlar bu akşam, bu muhabbet olmasa olur mu. Çünkü eve gidiyoruz, çünkü geç oldu" dedi.
Oyuncu, "Başak hanım yanınızdaki beyefendi kim" sorusuna, "Galiba susma hakkımı kullanacağım, lütfen başka bir zaman konuşalım çok geç oldu. Arkadaşıma bir şey sormayın daha her şey çok yeni" diye yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:40
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