Başak Parlak: Galiba susma hakkımı kullanacağım

Flaşların patlamasıyla panik yapan Parlak, "Arkadaşlar bu akşam, bu muhabbet olmasa olur mu. Çünkü eve gidiyoruz, çünkü geç oldu" dedi.



Oyuncu, "Başak hanım yanınızdaki beyefendi kim" sorusuna, "Galiba susma hakkımı kullanacağım, lütfen başka bir zaman konuşalım çok geç oldu. Arkadaşıma bir şey sormayın daha her şey çok yeni" diye yanıt verdi.