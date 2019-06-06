Son Dakika Haberleri: Başakçıların tehlikeli yolculuğu
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Başakçıların tehlikeli yolculuğu

30 dakika önce

Adana'da tarlalara patates başağı toplamaya gelen çocukların traktörlere yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.

Başakçıların tehlikeli yolculuğu, System.String[]
Adana'da tarlalara patates başağı toplamaya gelen çocukların traktörlere yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.

Çukurova'nın bereketli topraklarında yaklaşık bir aydır hasat edilen patatesin başağını toplamak isteyen vatandaşlar tarlalara akın ediyor. Bu yıl her zamankinden farklı olarak başağı toplamaya gelen sıradan vatandaşların yanı sıra traktörlerle gelip hal esnafına satmak isteyen vatandaşların da olduğu görüldü. Bu vatandaşlar bir traktör bulup bütün aile tarlaya gelerek başak topluyor. Tarlaya gelirken de tarladan giderken de özellikle çocukların traktörün ön kaputuna oturması tehlike oluşturdu. Çocukların bunu bir oyun sanarak gülerek yolculuk yapması dikkat çekerken bazı vatandaşlar uyarıda bulundu. Ancak buna rağmen büyükleri aldırış etmeden çocuklarını tehlikeli bir şekilde taşımaya devam etti. Kimi çocuklarda ön lastiğin çamurluğuna, kimi ise traktörün tarlayı sürmesi için takılan köten üzerine konulan patates torbalarının üzerinde ölümüne yolculuk yaptığı görüldü. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Çukurova, Adana, Güncel
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