BAŞAKHEHİR'DE İŞYERİ YANGINI (1)
1 saat önce
Başakşehir'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı çıktı.
Başakşehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:01 Kaynak: DHA
'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman çıkan işyerindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
- İstanbul
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