Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başak:

Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, korona virüsün insan sağlığının yanında ekonomiyi de tehdit ettiğini belirterek, yerli ve milli üretimi artırarak sıkıntılı günlerin geride bırakılabileceğini dile getirdi.



İş dünyası bir taraftan "Evde kal Türkiye, sağlıkla kal" derken, diğer taraftan da pandemiyle ekonomik mücadelenin yine üretimden geçtiğini düşünüyor. Korona virüsle birlikte yeniden düzenlenen çalışma takvimleriyle üretim aralıksız devam ettirilmeye çalışılıyor. Başakkent Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, bu süreçte yerli ve milli olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi. Pandemi ekonomisini yorumlayan Başak, "Üretmek salgınla mücadele etmektir. Çünkü virüs ekonomiyi de yoğun bir şekilde tehdit ediyor ve etkisini hissettirmeye başladı. Piyasalardaki daralmaları aşmak için üretim şart. Virüsün piyasaları vurmasına izin vermeyeceğiz. Olabildiğince üretim hem de yerli ve milli. Bu ortamda yerli ve milliliğin önemini açıkça gördük. Dışa bağımlı olduğumuz alanları ne kadar azaltırsak ne kadar kendi kendine yetebilen bir ülke olursak her türlü kriz ortamından sağlıkla çıkabiliriz. Bize düşen görev bu salgın bittikten sonra ekonomimize nasıl yön vereceğimizdir. Bundan sonrası için siyasetinden iş dünyasına sanayisinden çiftçisine her birimize ayrı görevler düşmektedir. Bu salgın birçok iş kolunu geri plana atarken tarım, e-ticaret, kargo-taşımacılık gibi sektörleri de ön plana çıkarmıştır. Bir kez daha gördük ki Tarım Politikasını çok sağlam temellere oturtmamız gerekiyor. Tarımda ürün çeşitliliğinden tutunda, ürün planlamasına kadar bütün planlamalar en ince ayrıntısına kadar yapılmalıdır. Doğru ürün ekimi yapıp, doğru pazarlamayla ihracat ve ithalat dengeli bir şekilde götürülmelidir. Dünya ekonomilerinin eksiklerini belirleyip üretim alanlarımızı ona kaydırmalıyız" şeklinde konuştu.



"İşini kaybetme endişesi yaşayanlar için alınan önlemler yüz güldürdü"



Hükümetin korona virüse karşı ortaya koyduğu ekonomik tedbir paketini değerlendiren Başak, alınan önlemlerin piyasalarda olumlu karşılandığını ancak borçlanmanın sonucu olarak yeni olası krizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Başak sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Piyasalar, hükümetin pandemi ortamında gecikmeden açıkladığı yaklaşık 100 milyar TL'lik ekonomik tedbir paketini olumlu karşılıyor. Pakette işini kaybetme endişesi yaşayanlar için alınan önlemler yüz güldürdü. Krizden en çok etkilenen hizmet sektöründeki vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçlarının ertelenmesi işverende güven oluşturdu. Ayrıca, ekonomi yönetiminin gelir akışı duran firmaların likidite sıkıntısını azaltmak ve işten çıkarmaların önüne geçmek için gösterdiği çabalar da takdire şayan. Ama tedbirler bunlarla sınırlı kalmamalı. Çünkü pandeminin dünyayı daha ne kadar etkileyeceği belli değil. Bunun için iş dünyasının yeni paket beklentileri de var. Tabii, bir taraftan vergi gelirleri ötelenirken ve devletin yeni borçlanmaları söz konusuyken bütçe açığı sorununa da çok dikkat edilmesi gerekiyor." - ANKARA