Başakpınar Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakpınar Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika Spor

Başakpınar Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti

7 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Başakpınar Belediyespor ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Başakpınar Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Başakpınar Belediyespor ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak bir üst lige çıkmayı garantiledi.


Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden ve dün oynadığı maçta Yerköyspor'u 5-1 gibi farklı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Başakpınar Belediyespor maç sonu büyük sevinç yaşadı.


2018-2019 sezonunda Süper Amatör Küme'den Birinci Amatör Küme'ye düşen ve bir sezon aradan sonra 2019-2020 sezonunda yeniden Birinci Amatör Küme'den Süper Amatör Küme'ye yükselen Başakpınar Belediyespor kalan son 3 haftaya prestij için çıkacak.


Sezon başından bugün kadar oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile şampiyonluğu hak eden Mavi-Beyazlılar A Grubunda 15 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 38 puanla A Grubunda zirvede yer alan Başakpınar Belediyespor üçüncü sırada yer alan Erciyes Reşadiye Gençlikspor ile arasında tam 10 puan fark bulunuyor. Başakpınar Belediyespor'un ardından A Grubundan bir üst lige çıkacak takım ise son 3 haftada belli olacak. - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:41 Kaynak: İHA
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