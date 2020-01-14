Başakpınar'ın merhum spor adamları anıldı - Son Dakika
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Başakpınar'ın merhum spor adamları anıldı

6 saat önce

Başakpınar-YSE arasında 8 Mayıs 1982 tarihinde oynanan amatör küme maçında rakip kaleci ile çarpışarak hayatını kaybeden Şaban Tankurt anısına 17 Ağustos 2019 tarihinde futbol turnuvası düzenlemişti.

Başakpınar'ın merhum spor adamları anıldı, System.String[]

Başakpınar-YSE arasında 8 Mayıs 1982 tarihinde oynanan amatör küme maçında rakip kaleci ile çarpışarak hayatını kaybeden Şaban Tankurt anısına 17 Ağustos 2019 tarihinde futbol turnuvası düzenlemişti. Bu turnuvanın final maçını yöneten Şaban Tankurt'un takım arkadaşı kulübün eski oyuncusu ve antrenörü Aziz Toker, final maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.


Başakpınar Belediye spor, camianın iki önemli ismini unutmadı. Kulübün, bu hafta sonu oynadığı Yeni Esenspor maçının devre arasında yapılan anma programında, Başakpınar Kulübü kurucularından emekli imam Bahattin Taşdemir tarafından merhum iki spor adamı için kuran okundu. Ardından, Aziz Toker'in maç günü üzerinde olan forması ile birlikte hazırlanan plaket oğlu Göksel Toker'e sunulurken, Aziz Toker'in vefatı sonrasında yarım kalan turnuvaya katılan 12 takım temsilcisi ile kulübün eski oyuncuları Durmuş Çalıksoy ve Mehmet Valamur'a plaket verildi.


Törende konuşan Aziz Toker'in oğlu Göksel Toker, "Gönül isterdi ki bugün kendisi burada olsun ve ödülünü kendisi alsın. Çok güzel başlayan bir turnuvanın çok güzel bitmesini isterdik. Rabbim ne yazdıysa onu yaşıyoruz. Rabbim böyle uygun görmüş bize de bugün onları saygı ile anmak düşüyor. İsimleri artık Başakpınar ile birlikte anılan iki insanın huzurundayız. Yıllarca anıldılar. İnşallah yıllarca da anılacaklar" dedi.


Ayrıca Başakpınar Belediyespor-Yeni Esenspor maçı öncesinde iki merhum spor adamı için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - KAYSERİ

Başakpınar, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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