Başakşehir, 10. maçta 4. yenilgisini aldı
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Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olympiakos
'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla sahasındaki 10. Avrupa
maçında 4. yenilgisini aldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi
3. Ön Eleme Turu ilk maçında evinde Yunan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildi. Bu karşılaşmayla birlikte sahasındaki 10. Avrupa müsabakasına çıkan turuncu-lacivertliler, 4. mağlubiyetini almış oldu. Başakşehir, geride kalan 9 mücadelede 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmişti. - İSTANBUL
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