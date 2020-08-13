Başakşehir, 25 yaşındaki Atabey Çiçek'in sezon sonunda kadar Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.
Başakşehir, 25 yaşındaki Atabey Çiçek'in sezon sonunda kadar Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:48
Kaynak: İHA
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