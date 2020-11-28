Başakşehir, 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'de 10. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
Medipol Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 59. dakikada Demba Ba kaydetti. Yukatel Denizlispor'un golleri 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Hugo Rodallega ve 90+7. dakikada penaltıdan Radoslaw Murawski'den geldi.
Ev sahibi Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, son 3 lig maçında 5 gol atarak takımına büyük katkı sağladı ama Norveçli ismin son iki golü galibiyeti getirmedi.
Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir 14, Yukatel Denizlispor 6 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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